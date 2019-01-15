İstanbul'un gözde semtlerinde ofis kiraları düştü

Uluslararası ticari gayrimenkul danışmanlık şirketi Cushman&Wakefield, 2018 yılı dördüncü çeyrek Türkiye raporunu yayımladı.

Yılın ilk üç çeyreğinde 2017'nin aynı dönemine göre cadde mağazaları ve ofislerde kiralar yüzde 22'ye varan oranlarda gerilemişti. Bu eğilimin sürdüğünü gösteren dördüncü çeyrek rapor sonuçlarına göre, Türkiye genelindeki ofis kiraları döviz bazında ortalama yüzde 20 düşerken, perakende pazarında da yüzde 25 civarı bir azalma kaydedildi.

Yılın dördüncü çeyreği aralık sonuçlarına göre, İstanbul Levent'te metrekare başına ve döviz bazında ofis kiraları 2017'nin aynı dönemine oranla yüzde 8,6 azalarak 32 dolara, Gayrettepe'de yüzde 9,1 düşüşle 20 dolara, Maslak'ta yüzde 32,1 düşüşle 19 dolara, İstanbul Anadolu Yakası'nda ise yüzde 4'lük düşüşle 24 dolara geriledi. Söz konusu rakamlar İzmir'de yüzde 7.1 azalışla 13 dolar olurken, Ankara'da yüzde 6.7 düşerek 14 dolar olarak hesaplandı.

Kiralar üzerinde baskı devam edecek

Dünya'nın aktardığı rapora göre; 2018 sonu itibariyle kurdaki yüksek dalgalanma ve enflasyonun çift haneli seviyelerde devam ettiği ekonomik koşulların ardından, arsa fiyatlarının, döviz cinsinden düşmesi ve kiralar üzerindeki yükselen baskının devam etmesi bekleniyor.

Bununla birlikte, yeni İpek Yolu projesinin de dahil olduğu küresel ticaret rotalarının doğuya kaydığı ve ayrıca Türk Akımı gibi projeler ile birlikte bölgenin enerji koridoru haline gelmesiyle bu dönemde Türkiye'nin bir lojistik merkezine dönüşmesinin mümkün olduğu öngörülüyor.

Ayrıca rapor, küresel e-ticaret şirketlerinin Türkiye pazarına girerek, stratejik yatırımlar yaptığı bir dönemde, artan perakende ve elektronik ticaret satışlarının hem nitelikli depolara hem de kentsel lojistik çözümlerine yönelik talebi daha da artıracağını öngörüyor.