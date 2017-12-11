İstanbul'un göbeğinde onlarca kişiye aldırmadan bonzai içtiler... Görenler çareyi kaçmakta buldu

Zeki GÜNAL/ İSTANBUL, (DHA) Taksim\'de her gün binlerce kişinin kullandığı otobüs alt geçidinde \"bonzai\" içen iki kişi kameralara yansıdı.

İstanbul\'daki bonzai dramına bir yenisi daha eklendi. Taksim Meydanı\'ndan otobüs alt geçitlerine inen yürüyen merdivenlere oturan iki kişi, herkesin gözü önünde \"bonzai\" olarak bilinen uyuşturucu madde kullandı.

İki kişiden biri yürüyen merdivenlerde oturarak uyuşturucu madde kullanırken, diğer kişi ise uyuşturucunun etkisiyle ayakta durmakta güçlük çekti. Uyuşturucu kullananların yanından geçenlar korkarak hızla uzaklaştı. Bir süre kendinden geçmiş halde bekleyen 2 kişi daha sonra zorlukla yürüyerek uzaklaştı.

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