İstanbul'un fethini eleştiren profesör açığa alındı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde (ADÜ) görev yapan Prof. Dr. Erbay Bardakçıoğlu, İstanbul'un fethiyle ilgili eleştirel paylaşımı nedeniyle açığa alındı.

ADÜ Veterinerlik Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Erbay Bardakçıoğlu, 29 Mayıs'ta Twitter hesabından İstanbul'un fethiyle ilgili “Bugün muhteşem bir uygarlık olan Doğu Roma İmparatorluğu'nun başkenti Konstantinopolis'in barbar ve bağnaz bir kabile tarafından işgalinin yıl dönümü” paylaşımında bulunmuştu.

Gelen tepkiler üzerine sosyal medyadaki paylaşımını silen Prof. Dr. Bardakçıoğlu'na ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan da sosyal medyadan tepki göstermişti.

Prof. Dr. Erbay Bardakçıoğlu hakkında yaptığı paylaşım nedeniyle soruşturma başlatan ADÜ Rektörü Bircan, Bardakçıoğlu’nun açığa alındığını yine sosyal medya hesabından duyurdu.