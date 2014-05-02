İstanbul'un enflasyonu yüzde 2.65 arttı

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi, 2014 Nisan ayı itibariyle yıllık ortalama yüzde 8,04'e, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yıllık ortalama yüzde 8,40'a yükseldi.

Perakende fiyatlar nisanda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,30, toptan fiyatlar yüzde 12,28 arttı.

Sektörel bazda değişim oranları

Perakende fiyatlar geçen ay giyimde yüzde 30,58, kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 1,54, ev eşyasında 1,48, gıdada yüzde 1,00, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 0,88, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 0,09, konut harcamalarında ise yüzde 0,05 yükseldi. Diğer harcamalar grubunda fiyat değişimi görülmedi.

Bu yıl nisan itibariyle toptan fiyatlar ise aylık bazda, gıda maddelerinde yüzde 1,11, işlenmemiş maddelerde yüzde 0,29 arttı, kimyevi maddelerde yüzde 2,14, yakacak ve enerji maddelerinde yüzde 1,05, madenlerde yüzde 0,51, inşaat malzemelerinde yüzde 0,31 azaldı. Mensucat grubunda fiyat değişimi izlenmedi.

Fiyatı en fazla artan ürün etek oldu

Bu arada İstanbul Ticaret Odası (İTO), 2014 Nisan ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı.

Buna göre, 2014 Nisan ayında İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksi'nde yer alan 242 ürünün 118'inin perakende fiyatı arttı, 20 ürünün fiyatı düştü ve 104 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Nisan ayında fiyatı en fazla artan ürün yüzde 61,36 oranı ile kadın giyim grubunda yer alan etek oldu. Fiyatı en çok artan ikinci ürün yüzde 57,39 ile aynı grupta yer alan elbise olurken, tayyör yüzde 53,59 artış oranı ile üçüncü sırayı aldı. Mevsimsel tarım ürünlerinden fiyatı en fazla artan ürün yüzde 12,80 ile muz oldu.

Bezelye yüzde 32,75 oran ile nisan ayında fiyatı en fazla azalış gösteren ürün oldu. Bunu yüzde 12,36 düşüşle salatalık izledi. Fiyatı yüzde 9,37 oranında gerileyen sivri biber ise üçüncü sırada yer aldı.

Nisan ayında bir önceki aya göre fiyatı en çok artan ve azalan ürünler şöyle:

İşlenmiş Tarım-Sınai Ürünler Yüzde Değişim

Etek 61,36

Elbise - kadın 57,39

Tayyör 53,59

Bluz - kadın 50,72

Ceket - erkek 48,14

Ayakkabı - kadın 39,76

Gömlek - erkek 37,45

Eşofman - çocuk 36,40

Mevsimsel Tarım Ürünleri Yüzde Değişim

Bezelye -32,75

Salatalık -12,36

Sivri biber -9,37