İstanbul'un en çok kullanılan metrosunda sürücüsüz dönem

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Hacıosman-Yenikapı metro hattında kullanılmak üzere sürücüsüz de kullanılabilen 68 adet metro aracının raylara indirilme töreni Seyrantepe metro istasyon alanında gerçekleştirildi.

Törene katılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kadir Topbaş, yeni devreye girecek metro araçlarıyla vagon sayısının 160’a ulaşacağını belirterek, "Bugün burada bulunduğumuz bu 68 vagonumuz şu anda hatta bulunan 92 vagona ilave olarak devreye girecek ve böylece vagon sayısı 160’a ulaşacak. 160 vagon bu sistemde çalışırken, yüzde 30 daha fazla yolcu taşıyabilecek. İstersek daha da fazla artırılabilir. Vagon aralığı daha da düşürülerek bu sayıyı daha çok çıkartabiliriz" dedi.

"Yeni vagonlar insansız çalışacak"

Yeni vagonların çok ileri teknolojiye sahip olduğunu belirten Topbaş, vagonların sürücüsüz de çalışacağını söyledi. Vagonların yüzde 42’sinin yerli olduğunu belirten Topbaş "Bu vagonların özellikleri var. İnsansız bir sistem olarak çalışacak. Yani sürücüsü yok sistem tamamen kendi elektronik bir yazılımla depo alanlarında gidebilecek, devreye girebilecek ve sistem çalışacak. Bu araçlarda özellikle yerli üretimi önemsediğimiz için yüzde 42’si yerli olduğunu ifade edebiliriz. Gelecekte bu daha da artacak" dedi.

Vagonların maliyetinin 77.5 milyon Euro olduğunu ifade eden Topbaş, yeni vagonların 2017 Aralık ayında faaliyete geçmesinin planlandığını söyledi. Topbaş şöyle konuştu:

"Şu andaki bu 68 vagonun bize maliyeti 77 buçuk milyon Euro artı KDV. Böylece Hacıosman’da Yenikapı’ya kadar ve Seyrantepe’ye kadar mekanik ve sistematik olarak çok daha rahat çalışacak ve İstanbullulara hizmet üretecek. Teslimatlarda şu anda başlangıcını yapıyoruz. 2017 yılında inşallah Aralık ayında hepsi tamamlanmış olacak. Böylece 160 tane vagon bu sistemde çalışacak. Böylece 450 bin insan günde burayı kullanmış olabilecek."

Yeni metro vagonlarının özelliklerinden de bahseden Topbaş, "Fren yaptığı zaman elektrik üretiyor ve diğer firen sistemlerindeki elektrik kullanımındaki enerji ünitesini buradan destekliyor. Titreşim ve ses minimize edilmiş durumda artık içindeki yolcu konforu oldukça yüksek böylece insanlar bu metro hattını kullanırken kitabını okuyabilir sessizce. Arzu ettiğimiz şu İstanbul’da 2019’da 6-7 milyon insanın rahatlıkla metro kullanabileceği bir sistemi oluşturmak" dedi.

"Metro sistemlerimiz diğer ülkelerden daha teknolojik"

Türkiye’deki metro sisteminin diğer ülkelerden daha ileri olduğunu söyleyen Topbaş "Bütün metro sistemlerimiz çok yeni. Şu anda bizim teknolojilerimiz ne New York’ta ne Londra’da ne Berlin’de ne de Tokyo’da bu ileri teknoloji yok. Bizim buradaki kullandığımız teknoloji vagon kalitesi yenilikleri çok daha ileri. Zaten istasyonlarımız da onlardan çok daha farklı. Çünkü onlar yüz yıl önce yaptılar, 150 yıl önce yaptılar onların sistemi eskidi. Ama biz o zamanki teknolojiden değil bugünkü teknolojiden yaptığımız için en moderni bu şehre yakışır diyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından Kadir Topbaş, elinde bulunan telsizle yeni vagonların metro rayına indirilme talimatını verdi. Topbaş daha sonra metro alanına inerek yeni metro vagonlarını yakından inceledi. Yetkililerden bilgi alan Topbaş, daha sonra vatman koltuğuna oturarak basın mensuplarına poz verdi.