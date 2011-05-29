-İSTANBUL'UN ELEKTRİĞİNDE KRİTİK GÜN ANKARA (A.A) - 29.05.2011 - İstanbul Anadolu Yakası ve Boğaziçi Elektrik Dağıtımda devir sözleşmesinin imzalanması için süre 31 Mayıs Salı günü sona erecek. Başkentgaz ihalesinde iki kez ek süre alan ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen Karamehmet-Kazancı ortaklığı, söz konusu ihalelerde de en yüksek teklifi vermiş ve ardından ek süre talebinde bulunmuştu. Ek süreye ve ek teminat oranına, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) karar verecek. ÖİB'nin konuya ilişkin kararını, aynı gün (31 mayıs) açıklaması bekleniyor. Ek süre sonunda da Karamehmet-Kazancı ortaklığı yükümlülüğünü yerine getirmezse, ihale sürecine, en yüksek teklifi veren diğer firmalarla devam edilecek. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı yetkilileri, İstanbul Anadolu Yakası ve Boğaziçi Elektrik Dağıtım'ın ihale sürecinde esas alınan tarihin, 31 Mayıs tarihi olduğunu vurguladı. Ancak, söz konusu firmanın ek süre talebini prosedüre uygun şekilde ÖİB'ye iletmesi halinde, ÖİB tarafından ek bir teminat mektubu ve belirlenecek ek teminat oranının yatırılması kaydıyla, ek süre verilecek. Bu arada, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, İstanbul Anadolu Yakası, Boğaziçi, Toroslar, Dicle, Gediz ve Trakya bölgelerinin nihai pazarlık görüşmelerinde en yüksek teklifi veren firmaların ek süre istediklerini ve ÖİB'nin de ek teminat istemini şirketlere sunduğunu açıklamıştı. Yıldız, Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş'nin özelleştirme ihalesinde en yüksek teklifi veren Park Holding'in 31 Mayıs'tan itibaren devam etmeyeceğini ve ihaleden çekileceğini açıkladığını bildirmişti. -GÖZLER, 31 MAYIS'A ÇEVRİLDİ- Başkentgaz ihalesinde iki kez ek süre alan ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen MMEKA'nın (Karamehmet-Kazancı ortaklığı) İstanbul Anadolu Yakası ve Boğaziçi Elektrik Dağıtım için ek süre istemesi nedeniyle, gözler 31 Mayıs tarihine ve sonrasında verilmesi beklenen ek süreye çevrildi. Karamehmet-Kazancı ortaklığında aynı sorunlar sürerken, söz konusu şirketin finansmanı nasıl sağlayacağı merakla bekleniyor. Ek süre sonunda MMEKA'nın yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda ise ihale sürecine, en yüksek teklifi veren diğer firmalarla devam edilecek. Boğaziçi Elektrik Dağıtım'da 2 milyar 990 milyon dolarla en yüksek teklifi veren MMEKA'nın ihale sürecinden çekilmesi ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda, Boğaziçi Elektrik Dağıtım'da, 2 milyar 751 milyon dolarla en yüksek ikinci teklifi veren Aksa Elektrik'le masaya oturulacak. Söz konusu şirketin de yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda 2 milyar 496 milyon dolarla en yüksek teklifi veren Park Holding'le ihale süreci sürdürülecek. İstanbul Anadolu Yakası için ise 1 milyar 813 milyon dolarla en yüksek teklifi veren MMEKA ile süreç tamamlanamazsa, sırasıyla 1 milyar 812 milyon dolarla en yüksek ikinci teklifi veren Yıldızlar SSS Holding ve 1 milyar 515 milyon dolar teklif veren Enerjisa Elektrik Dağıtım, 1 milyar 459 milyon dolar teklif veren Aksa Elektrik ve 1 milyar 321 milyon dolar teklif veren Cengiz-Kolin-Limgaz Ortak Girişim Grubu ile ihale sürecinin tamamlanması öngörülüyor. -ABONE SAYILARI VE ELEKTRİK TÜKETİMLERİ- Öte yandan, İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş, İstanbul Anadolu yakasında faaliyet gösteriyor. Söz konusu elektrik dağıtım şirketinin abone sayısı 2 miyon 242 bin 189, elektrik tüketim miktarı 8 milyon 582 bin 325 megavat, kayıp kaçak oranı yüzde 7,5 civarında ve Türkiye dağıtım payı ise yüzde 6,3. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş ise İstanbul ili Avrupa yakasında faaliyet gösteriyor. Söz konusu elektrik dağıtım şirketinin abone sayısı 4 milyon, elektrik tüketim miktarı 18,4 kilovat saat, kayıp kaçak oranı ise yüzde 9,7 civarında bulunuyor.