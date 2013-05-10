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Ekonomi

İstanbul'un elektriği resmen özelleşti

EPDK, Türkiye'nin en büyük elektrik dağıtım bölgesi olan BEDAŞ'ın devrine onay verdi

10 Mayıs 2013 14:24

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) İstanbul'un elektrik dağıtımının devrine onay verdi.

EPDK, TEDAŞ'ın Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'deki (BEDAŞ) yüzde 100 oranındaki hissesinin 14 Aralık 2012'deki özelleştirilme ihalesinde 1,9 milyar dolarla en yüksek teklifi veren Cengiz-Kolin-Limak Ortak Girişim Grubu'na verilmesini uygun buldu.

 

En büyük bölge

 

cnbc-e'nin haberine göre, Türkiye'nin en büyük elektrik dağıtım bölgesi olan BEDAŞ'ta 4,2 milyon abone bulunuyor.

EPDK, Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ'nin 12 Kasım 2012'deki ihalesinde 546 milyon dolarla yine en yüksek teklifi veren aynı Cengiz-Kolin-Limak'a satılmasını da uygun buldu.

 

Gediz ve Aras'a da onay çıktı

 

Kurum ayrıca, Gediz Elektrik Dağıtım AŞ'nin 19 Aralık 2012'de yapılan özelleştirilmesi ihalesinde 1,2 milyar dolarla en yüksek teklifi veren Elsan-Tümaş-Karaçay OGG'ye ve Aras Elektrik Dağıtım AŞ'nin 25 Eylül 2008'deki ihalesinde 128,5 milyon dolarla en yüksek teklifi veren Kiler Alışveriş Hizmetleri Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'ye satışını da onayladı.

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