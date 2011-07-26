İstanbul'un elektriği kardeşine kaldı

T24

En yüksek teklif veren 3 firma:

Elektrik dağıtım bölgelerinden 6'sında en yüksek teklifi veren firmalar ek geçici teminatları gerekli süre içinde yatırmayınca ibre ikinci teklif verenlere döndü.Türkiye'nin en büyük elektrik dağıtım bölgesi olan Boğaziçi Elektrik'te, devir hakkı Aksa Elektrik'e geçti.2 milyar 990 milyar dolarla İş Kaya-MMEKA'nın kazandığı ihalede ikinci en yüksek teklifi 2 milyar 751 milyon dolarla Aksa vermişti.MMEKA'nın Mehmet Emin Karamehmet'teki yüzde 50 hissesini alarak şirketin tamamına sahip olan Mehmet Kazancı, İstanbul'un iki yakasının teminatını yatırmayarak devir hakkını yitirdi.Mehmet Kazancı'nın kardeşi olan Cemil Kazancı'nın başında olduğu Aksa Elektrik ise Boğaziçi Elektrik'i alma hakkına sahip oldu.Boğaziçi Elektrik'in ihalesinde ilginç gelişme yaşanmış, iki kardeş birbiriyle yarışmıştı. MMEKA'nın Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kazancı ile kardeşi Cemil Kazancı'nın başında bulunduğu Aksa Elektrik açık artırmada son ikiye kalmış, kazanan Mehmet Kazancı olmuştu.Aksa Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Kazancı, Boğaziçi Elektrik ihalesine var güçleriyle asılacaklarını ve ihaleyi almak için gerekirse Trakya Elektrik'ten vazgeçeceklerini söyledi. Kazancı, Özelleştirme İdaresi'nin ek süre vermemesini normal karşıladığını kaydetti.1 - İş Kaya - MMEKA 2.990 milyar dolar2 - Aksa Elektrik 2.751 milyar dolar3 - Park Holding 2.496 milyar dolar