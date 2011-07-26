İstanbul'un elektriği kardeşine kaldı

T24 - MMEKA'nın patronu Mehmet Kazancı, Boğaziçi Elektrik için geçici teminatı yatırmayınca en büyük elektrik dağıtım bölgesini alma hakkı kardeşi Cemil Kazancı'ya geçti.
Elektrik dağıtım bölgelerinden 6'sında en yüksek teklifi veren firmalar ek geçici teminatları gerekli süre içinde yatırmayınca ibre ikinci teklif verenlere döndü.
Türkiye'nin en büyük elektrik dağıtım bölgesi olan Boğaziçi Elektrik'te, devir hakkı Aksa Elektrik'e geçti.
2 milyar 990 milyar dolarla İş Kaya-MMEKA'nın kazandığı ihalede ikinci en yüksek teklifi 2 milyar 751 milyon dolarla Aksa vermişti.
MMEKA'nın Mehmet Emin Karamehmet'teki yüzde 50 hissesini alarak şirketin tamamına sahip olan Mehmet Kazancı, İstanbul'un iki yakasının teminatını yatırmayarak devir hakkını yitirdi.
Mehmet Kazancı'nın kardeşi olan Cemil Kazancı'nın başında olduğu Aksa Elektrik ise Boğaziçi Elektrik'i alma hakkına sahip oldu.
Boğaziçi Elektrik'in ihalesinde ilginç gelişme yaşanmış, iki kardeş birbiriyle yarışmıştı. MMEKA'nın Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kazancı ile kardeşi Cemil Kazancı'nın başında bulunduğu Aksa Elektrik açık artırmada son ikiye kalmış, kazanan Mehmet Kazancı olmuştu.
Aksa Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Kazancı, Boğaziçi Elektrik ihalesine var güçleriyle asılacaklarını ve ihaleyi almak için gerekirse Trakya Elektrik'ten vazgeçeceklerini söyledi. Kazancı, Özelleştirme İdaresi'nin ek süre vermemesini normal karşıladığını kaydetti.En yüksek teklif veren 3 firma:
1 - İş Kaya - MMEKA 2.990 milyar dolar
2 - Aksa Elektrik 2.751 milyar dolar
3 - Park Holding 2.496 milyar dolar