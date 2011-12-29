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Ekonomi

İstanbul'un elektriği Boğaz'dan geçecek

İstanbul'un elektrik arz güvenliğinin sağlanabilmesi için TEİAŞ tarafından ''Çanakkale Denizaltı Kablo Projesi'' hayata geçirilecek.

29 Aralık 2011 02:00

T24 - Her geçen gün enerji ihtiyacı artan İstanbul'un elektrik arz güvenliğinin sağlanabilmesi için Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından ''Çanakkale Denizaltı Kablo Projesi'' hayata geçirilecek. Yüksek gerilim olarak Türkiye'de ilk niteliğindeki projeyle Anadolu'da üretilen elektrik, Çanakkale Boğazı'nın altından geçirilerek İstanbul başta olmak üzere Trakya'ya ulaştırılacak.


TEİAŞ Genel Müdürü Kemal Yıldır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurum olarak başlıca görevlerinin elektrik iletim sisteminin geliştirilmesini ve yenilemesini sağlamak, ülkenin elektrik sistemini yönetmek ile iletim sistemini işletmek ve bakımını yapmak olduğunu söyledi.


Kurumun elektriğin üretildiği yerden tüketildiği yere iletimini sağlamakla da görevlendirildiğini aktaran Yıldır, TEİAŞ'ın 49 bin 159 kilometre iletim hattına sahip olduğunu bildirdi.



Dünya Bankası kredisiyle 2 yılda bitecek


Yıldır, 2009 yılındaki kriz dönemi dışında elektrik tüketiminin her yıl arttığını ve 2010'da yüzde 8,5 artışla 210,4 TWh'ye yükseldiğini kaydederek, şu bilgileri verdi:


''Elektrik ihtiyacı özellikle sanayileşmenin ve kentleşmenin yoğun olduğu bölgelerde her geçen gün artıyor. İstanbul başta olmak üzere Trakya bunlardan en önemlisi. Elektrik arz güvenliğini sağlamak için Anadolu'da üretilen elektriğin bir şekilde buralara ulaştırmamız lazım. Bunun için de yüksek gerilim olarak Türkiye'de ilk niteliğindeki 'Çanakkale Denizaltı Kablo Projesi'ni hayata geçireceğiz. Projeyle Anadolu'da üretilen elektrik, Çanakkale Boğazı'nın altından (Lapseki-Gelibolu güzergahı) geçirilerek İstanbul başta olmak üzere Trakya'ya ulaştırılacak.''


İhale aşamasında olan ve 2012 yılının ilk çeyreğinde çalışmalarına başlanacak projenin, Dünya Bankası kredisiyle 2 yılda bitirilmesinin planlandığını dile getiren Yıldır, projede kullanılacak 4 kilometre uzunluğa ve bin 600 milimetrekare kesite sahip kabloların denizin bir metre altına gömüleceğini kaydetti.



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