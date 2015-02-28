İstanbul'un duvar ve direklerine dikilen çiçeklere 32 milyon harcandı!

CHP ’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleri Hüseyin Sağ ve Hakkı Sağlam'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın yanıtlaması istemiyle Meclise verdiği soru önergesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İstanbul'da yolların kenarlarındaki duvarlara ve elektrik direklerine çiçek dikmek için 32 milyon lira harcadığın ortaya çıktı. Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu da belediyenin bu uygulamasına ilişkin olarak, "İstanbul'da yoldaki direklere saksı asılması uygulaması 2009 yılında başlamış. Düz duvara çiçek dikilmesi uygulaması ise 2011 yılında. Ve o tarihlerden bugüne sadece iki uygulama için 32 milyon lira harcanmış" dedi.

"Demek ki yıllık olarak çok ciddi bir para cebimizden çıkıyor çiçek için" diyen Semercioğlu, "Bu Şehrin var olan parklarını yok etmeye çalış, var olan yeşilliklerine AVM'ler dik, sonra direğe, duvara çiçek dikerek şehri yeşil göstermeye çalış" eleştirisini yöneltti.

Semercioğlu'nun Hürriyet'te "Malakanların hangi özelliği Hülya'da var?" başlığıyla yayımlanan (28 Şubat 2015) yazısından ilgili bölümler şöyle:

32 milyon liralık makyaj

İstanbul'da yoldaki direklere saksı asılması uygulaması 2009 yılında başlamış...

Düz duvara çiçek dikilmesi uygulaması ise 2011 yılında...

Ve o tarihlerden bugüne sadece iki uygulama için 32 milyon lira harcanmış...

Şehrin var olan parklarını yok etmeye çalış, var olan yeşilliklerine AVM'ler dik, sonra direğe, duvara çiçek dikerek şehri yeşil göstermeye çalış...

Ben peyzaj mimarlığını önemseyen biriyim. Yaşadığımız şehirlerin güzel olması, estetik görünmesi için gösterilen çabaları desteklerim.

Yıllardır eleştirilen lale dikilmesi olayını da bu yüzden hep savundum.

Bu kadar çirkinliğin arasında güzel laleleri görmek hepimizin içini açmıyor mu?..

Ancak sözü edilen 32 milyon lira sadece duvarlara ve direklere ekilen çiçekler için harcanmış.

Bunun lalesi var, bazı yerlerde ilginç denemelerini gördüğümüz yol kenarı düzenlemesi var...

Demek ki yıllık olarak çok ciddi bir para cebimizden çıkıyor çiçek için...

Tamam, İstanbul'un güzel görünmesinden yanayım...

Ama sadece duvara, direğe ekilen çiçeklerle değil, doğal parkları ve yeşil alanlarıyla...

Bu paralarla kalıcı parklar, oyun alanları düzenlemeleri, kalıcı yeşil alanlar da yapılabilirdi pekâlâ...

Onlar yıkılırken, duvara çiçek ekilmesi geçici bir makyaj gibi duruyor...

Taklide karşı savaşan Türkler Almanya'da düzenlenen züccaciye fuarında ürünlerimizi taklit eden Uzakdoğu firmalarına karşı Türk firmaları savaş başlatmış.

Yabancı firmalara ceza kesilip, mallarına el konmuş fuarda...

Yaratıcılığın desteklenmesi, orijinal ürünlere sahip çıkılması önemli. Bunu Türkler'in yapıyor olması daha önemli. Tabii Kapalıçarşı'da artık dünya çapında şöhret olan taklit çanta üretimimiz olmasaydı...