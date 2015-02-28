İstanbul'un duvar ve direklerine dikilen çiçeklere 32 milyon harcandı!

CHP ’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleri Hüseyin Sağ ve Hakkı Sağlam'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın yanıtlaması istemiyle Meclise verdiği soru önergesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İstanbul'da yolların kenarlarındaki duvarlara ve elektrik direklerine çiçek dikmek için 32 milyon lira harcadığın ortaya çıktı. Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu da belediyenin bu uygulamasına ilişkin olarak, "İstanbul'da yoldaki direklere saksı asılması uygulaması 2009 yılında başlamış. Düz duvara çiçek dikilmesi uygulaması ise 2011 yılında. Ve o tarihlerden bugüne sadece iki uygulama için 32 milyon lira harcanmış" dedi.
"Demek ki yıllık olarak çok ciddi bir para cebimizden çıkıyor çiçek için" diyen Semercioğlu, "Bu Şehrin var olan parklarını yok etmeye çalış, var olan yeşilliklerine AVM'ler dik, sonra direğe, duvara çiçek dikerek şehri yeşil göstermeye çalış" eleştirisini yöneltti.
Semercioğlu'nun Hürriyet'te "Malakanların hangi özelliği Hülya'da var?" başlığıyla yayımlanan (28 Şubat 2015) yazısından ilgili bölümler şöyle:
32 milyon liralık makyaj
İstanbul'da yoldaki direklere saksı asılması uygulaması 2009 yılında başlamış...
Düz duvara çiçek dikilmesi uygulaması ise 2011 yılında...
Ve o tarihlerden bugüne sadece iki uygulama için 32 milyon lira harcanmış...
Şehrin var olan parklarını yok etmeye çalış, var olan yeşilliklerine AVM'ler dik, sonra direğe, duvara çiçek dikerek şehri yeşil göstermeye çalış...
Ben peyzaj mimarlığını önemseyen biriyim. Yaşadığımız şehirlerin güzel olması, estetik görünmesi için gösterilen çabaları desteklerim.
Yıllardır eleştirilen lale dikilmesi olayını da bu yüzden hep savundum.
Bu kadar çirkinliğin arasında güzel laleleri görmek hepimizin içini açmıyor mu?..
Ancak sözü edilen 32 milyon lira sadece duvarlara ve direklere ekilen çiçekler için harcanmış.
Bunun lalesi var, bazı yerlerde ilginç denemelerini gördüğümüz yol kenarı düzenlemesi var...
Demek ki yıllık olarak çok ciddi bir para cebimizden çıkıyor çiçek için...
Tamam, İstanbul'un güzel görünmesinden yanayım...
Ama sadece duvara, direğe ekilen çiçeklerle değil, doğal parkları ve yeşil alanlarıyla...
Bu paralarla kalıcı parklar, oyun alanları düzenlemeleri, kalıcı yeşil alanlar da yapılabilirdi pekâlâ...
Onlar yıkılırken, duvara çiçek ekilmesi geçici bir makyaj gibi duruyor...
Taklide karşı savaşan Türkler Almanya'da düzenlenen züccaciye fuarında ürünlerimizi taklit eden Uzakdoğu firmalarına karşı Türk firmaları savaş başlatmış.
Yabancı firmalara ceza kesilip, mallarına el konmuş fuarda...
Yaratıcılığın desteklenmesi, orijinal ürünlere sahip çıkılması önemli. Bunu Türkler'in yapıyor olması daha önemli. Tabii Kapalıçarşı'da artık dünya çapında şöhret olan taklit çanta üretimimiz olmasaydı...
Belediye soru önergesine ne cevap vermişti?
Belediyenin soru önergesine verdiği yanıtta ‘Modüler saksı’ (elektrik direklerine ve korkuluklara asılan çiçekler) uygulamasının 2009 yılında başladığı belirtildi. Çiçeklerin asılma süreci ve fiyatı ile ilgili ise şunlar dile getirildi: “Ocak ayında saksıya dikilen çiçekler nisan ayına kadar büyütülüyor, daha sonra ise nisanda direklere asılıp aralık ayında ise sökülüyor. Taksim’den Edirnekapı Şehitliği’ne, Kadıköy’den Şile’ye kadar 14 bin 981 saksı elektrik direkleri ve korkuluklara asılıyor. Saksı çiçekler için ihaleyi alan firmaya 2009 yılında 745 bin 938 lira ödenirken, 2010 yılında 617 bin 358 lira ödendi. 2011 yılında 2 milyon 951 bin, 2012 yılında 4 milyon 774 bin, 2013 yılında 4 milyon 77 bin, 2014 yılında ise 5 milyon 498 bin lira olmak üzere 6 yılda yaklaşık 20 milyon lira ödeme yapıldı."