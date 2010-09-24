İstanbul’un çılgın projesi ne olacak?

T24 - Başbakan Erdoğan’ın Hıncal Uluç’a açıkladığı “İstanbul’la ilgili çılgın proje”nin ne olabileceği mimarlara soruldu. Mimar Sinan Genim, “Tepebaşı’ndaki konser ve opera binası olabilir” dedi. Afife Batur ise “Hiç kimse İstanbul için düşünülen projeleri tartışmaya açmadan, uzmanına danışmadan hayata geçirmemeli” diye konuştu.



Başbakan Erdoğan’ın Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç’a açıkladığı İstanbul’la ilgili “çılgın proje”nin ne olabileceğini mimarlara sorduk. İşte mimarların ‘çılgın proje’ hakkındaki görüşleri...

Mimar Sinan Genim: “Çılgın proje olsa olsa, Tepebaşı’na yapılması düşünülen 1800 kişilik opera ve konser binası olabilir. Başkan Topbaş’ın desteklediği bu projenin yapımını İnanç Kıraç Vakfı üstlemişti. Olsa olsa müthiş proje bu olabilir.



Mimar Behruz Çinici: “İstanbul’a büyük projeler yapabilmek için derin bir kültüre sahip olmak gerekir. Tabii delice projeler de yapılabilir. Menderes’ten sonra İstanbul’a en son en büyük darbe, 1980’li yıllarda Belediye Başkanı Bedrettin Dalan zamanında vurulmuştur. Türkiye geçen bunca zaman içinde gerçek şehirciliği ne yazık ki öğrenememiştir.”



Mimar Mete Göktuğ: “Benim aklıma tarihi yarımadaya ulaşım ağı projesi geliyor. Çünkü yapılan tüm işler gerek tüp geçit, gerek metro hattı, tren hatları ve gerekse feribot iskeleleri insanın aklına böyle bir proje getiriyor. Üstelik lastikli tüp geçit projesi de yolda.”



Mimar Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp: “Başbakan’ın insanları yerinden zıplatacak projesi ne olabilir doğrusu tahmin edemiyorum. İstanbul için en önemli proje, birincisi kenti depreme hazırlamaktır, ikincisi de ulaşımı çözmektir. Başbakan bu konularda proje teklif etmelidir.”



Mimar Eyüp Muhcu (İstanbul Mimarlar Odası Başkanı): “Taksim Meydanı düzenlenmesi adı altında trafiği yerin altına almak, AKM’yi yıkmak ve yerine rant kulesi yapmak istiyorlar. Özetle AKM’yi yıkıp kongre merkezi adı altında işyerleri, alışveriş merkezleri vs. öngörüyorlar. Ancak AKM 1. grup tescilli kültür varlığıdır. Taksim meydanı tabii ki düzenlenmeli ama bunun yöntemi öncelikle bir yarışma açmaktır. Ve bu düzenleme AKM’yi yıkma gerekçesi olamaz.”



Mimar Oktay Ekinci: “Taksim’degündeme getirilen AKM’yi yıkıp onun yerine alışveriş merkezi ile otel içeren bir bina tasarlıyorlardı. Çılgın bir proje olarak lanse edilmişti. Benim aklıma bu proje geliyor, başkası gelmiyor. Eğer bu projeyse AKM’nin aynen yapılması lazım.”





DİĞER ÇILGIN PROJELER



Hayırsız Ada’ya semazen heykeli



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş’ın dikkat çeken projelerinden bir tanesi de Haliç’e cansuyu vermekti. Bu projeye göre, Sarıyer Ayazağa’dan Kağıthane Deresi’ne tünel açarak Haliç’e taze deniz suyunun girişi sağlanacaktı. Böylece Haliç’teki su sirkülasyonu sağlanacaktı. Ve Haliç daha da temizlenecekti. Bunun dışında 2005 yılında Hayırsız Ada’ya 110 metrelik semazen heykeli projesi gündeme gelmişti. İçinde restoranı olan, aynı zamanda kilise, cami, sinagogu bulunan proje çok tepki gördü. Sonra bu fikirden vazgeçildi.



Menderes de böyle çılgınlıklar yapmıştı



Mimar Prof. Dr. Afife Batur: “Başbakan dahi olsa hiç kimse uzmanlara danışmadan, tartışmaya açmadan İstanbul konusunda projeler üretip hayata geçiremez. Büyük projeler uzmanlara, mimarlara, kent planlamacılarına, sosyologlara danışarak hazırlanmalıdır. Menderes de böyle çılgınlıklar yapmıştı. Yol açma tutkusu yüzünden İstanbul büyük darbeler aldı. Birçok tarihi eser yok edildi.''



Uluç ne yazmıştı?



..İstanbul için AKM’den de öte müthiş projelerimiz var, sizinle özel bir konuşmamızda anlatmak isterim” dedi ve iki cümle ile projenin adını söyledi.



Telefon elimde dondum kaldım.. Bu İstanbul konusunda bugüne dek duyduğum en çılgın proje.. Biri bana “Bin proje say” dese, bin gün izin verse aklıma gelmez. Öyle çılgın.

Başbakan “Yazma” demedi.. Ama benim izanım, anlayışım ve ilkelerim yazmamı engelliyor.



... Bu projeyi, bir TV canlı yayınında Türk ve Dünya (Dünya.. Bu sözcüğe dikkat edin. Şifre o.) kamuoyuna açıklamak Başbakanın hakkı.. Benimki tiyatro dili ile “Sahne çalmak” olur. Hakkım yok.”









