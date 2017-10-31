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İstanbul'un ardından sıra İzmir'de; 750 bekçi alınacak

Kimler bekçi olabilir?

31 Ekim 2017 18:39

İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, katıldığı Ege Bölgesi Sanayi Odası Ekim Ayı Meclis Toplantısı’nda, İzmir’e 750 tane bekçinin alınacağını duyurdu. 

Bekçilerin hepsini İzmirli gençlerden seçileceğini söyleyen Aşkın, “Bekçiler bize güç katacak. İzmir’de kamera sayısı yetersiz, belediyelerin neredeyse hiç yok.  İzmir’e Savunma Bakanlığı’nın kullandığı 1137 kamera yakında takılacak. Bu iyi bir haber” ifadesini kullandı.

Kimler başvurabilir?

Konuyla ilgili açıklama yapan İzmir Valiliği, kimlerin bekçilik için başvurabileceğini açıkladı.

Sendika.org'da yer alan habere göre bekçilik için, askerliğini yapmış ve 30 yaşını aşmamış, en az lise veya dengi okul mezunu Türk vatandaşı erkekler başvurabilecek. Başvuracakların en az 1,67 metre boyunda, beden kitle endeksinin 18 ile 27 arasında olması isteniyor. Ayrıca adayların, İzmir’de en az 1 yıldır ikamet ediyor olması gerekiyor.

Nerelerde görev yapacaklar?

Konak’a 140, Karabağlar’a 120, Buca’ya 110, Bornova’ya 100, Karşıyaka’ya 90, Bayraklı’ya 80, Çiğli ve Gaziemir’e 30’ar, Balçova ve Narlıdere’ye 20’şer, Güzelbahçe’ye ise 10 bekçi alınacak.

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