-İstanbul'un adaylığını değerlendirdi ANKARA (A.A) - 13.08.2011 - Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Üyesi Prof. Dr. Uğur Erdener, ''Olimpiyat ailesinin bir ferdi olarak, 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları adaylığımızın resmen açıklanmasından mutluluk duyuyorum'' dedi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, İstanbul'un 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'na resmen aday olduğunu açıklamasının ardından, AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Erdener, Türk sporu için çok önemli bir sürecin başladığını söyledi. Başbakan Erdoğan'ın çok güçlü bir irade koyarak İstanbul'un adaylığını bizzat açıkladığını belirten Erdener, ''Bu durum, İstanbul ve Türk sporunun uluslararası platformdaki yeri açısından önemli. Uluslararası medyanın olimpiyat haberleriyle ilgilenen bütün temsilcileri İstanbul'daydı. Ben, olimpiyat adaylığı sürecinin hükümetimizin de güçlü desteği sayesinde bu kez farklı ve etkin yürüyeceğini düşünüyorum'' ifadesini kullandı. ''Bundan sonra bizleri zorlu bir süreç bekliyor'' diyen Uğur Erdener, şöyle devam etti: ''Spora hizmet veren bütün kuruluşların çok organize ve koordineli bir biçimde çalışmalarını gerektiren, kamuoyunun, medyanın, iş dünyasının işin bizzat içinde olması gereken bir süreç yaşamamız lazım. Uluslararası lobi ve kampanya boyutu da çok önemli. O konu da zaten bizler tarafından yerine getirilecek.'' -''Çalışmalar hemen başlayacak''- Prof. Dr. Erdener, TMOK olarak çalışmalara hemen başlayacaklarını belirterek, şöyle konuştu: ''İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu ile birlikte adaylık süresinde IOC tarafından istenen belgeler ve analizler hızlı bir şekilde yapılacak. Çünkü belli bir takvim içinde bunların yerine getirilme mecburiyeti var. Daha sonra aday kentleri değerlendirecek ve rapor hazırlayacak olan IOC İnceleme Komisyonu, tesisler, olimpiyat köyü, ulaşım, güvenlik ve konaklama gibi bir çok başlıkta İstanbul'u değerlendirecek. İstanbul'un geçmişte bu konularda belli zafiyetleri vardı. Bunu biliyoruz. Şimdi İstanbul sayın Başbakanın da belirttiği gibi çok daha hazır durumda. Düzenli ve koordineli çalışmanın ardından bir çok konu kolay hallolacaktır.'' -''Türkiye'de güçlü bir ekonomi var''- İstanbul'un geçmiş yıllarda da olimpiyat oyunlarına aday olduğunu hatırlatan Erdener, ''İstanbul olarak çok güçlü bir iradeyle, sayın cumhurbaşkanı ve başbakanımızın desteğine sahibiz. Türkiye'de güçlü bir ekonomi var. Türkiye'de siyasi istikrarın çok üst düzeyde olduğu, güçlü bir hükümet yapısı var. Hükümetin Olimpiyat adaylığının hazırlığı süresinde İstanbul'a her konuda verdiği finans garantisi var. Bu faktörler İstanbul'un adaylık süresinde en güçlü yönleridir'' diye konuştu. -Diğer aday kentler- 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'na aday olan Tokyo, Madrid ve Roma'yı da değerlendiren Erdener, ''Söz konusu kentlerin hepsi çok güçlü adaylar. Bilindiği gibi Tokyo ve Madrid, 2016 Yaz Olimpiyat Oyunları'na da aday olmuştu. Üç kentin de spor alt yapısı çok güçlü. İstanbul, Tokyo, Madrid ve Roma arasında çok ciddi bir yarışma olacağını düşünüyorum'' dedi.