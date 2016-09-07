İstanbul’un 9 ilçesinde elektrik kesintisi

İstanbul'un Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Tuzla, Ümraniye​ ve Üsküdar​ ilçelerinin bazı mahallelerine 8 ve 9 Eylül'de elektrik verilemeyecek.

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Beykoz'da 09.00-17.00'de, Yeni Mahalle Taç, Kıraç, Demir Çıkmazı, Ceylan, Hare, Binbaşar, Deva, Dr. Ömer Besim Paşa, Kanarya Çıkmazı, Kaya, Kayıkçı, Kılıç Çıkmazı, Pala Çıkmazı, Rüzgarlı Bayır sokakları, 10.00-15.00'te, Elmalı Mahallesi Elmalı Yolu, Saygın çıkmazı, Toygar sokakları, Görele Mahallesi Şehit Servet Sokağı, Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Aydın, Beykoz, Gül, Harman Çıkmazı, Kınalı, Koru, Mercan Çıkmazı, Riva Yolu, Tepe, Cami, Çeşme, Değirmenler Çıkmazı, Dik, Dilek, Karanfil, Kırancık Çıkmazı, Kışla Tarlası, Lojmanlar Çıkmazı, Maşatlık, Okul, Pınar, Derecik Çıkmazı elektrik alamayacak.

Çekmeköy'de 09.00-17.00'de, Merkez Mahallesi Kızılkaya, Köroğlu sokakları, Kadıköy'de 11.00-14.30'da, Fenerbahçe Mahallesi Fener Kalamış, Münir Nurettin Selçuk sokakları, Kartal'da 09.00-12.00'de, Cevizli Mahallesi Köroğlu, Özmen, Şiran, Narman, Topuz, Gözde Manidar sokakları, 15.00-18.00'de, Cevizli Mahallesi Karadeniz Sokağı'nda elektrik kesintisi uygulanacak.

Maltepe'de 09.00-13.00'te, Aydınevler Mahallesi Amiral Orbay, Sedef Sokağı, Gülsuyu Mahallesi Eski Üsküdar, Kazım Karabekir, Ayla, Sevtap, And, Girne, Güleken, Selma, Çeşmebaşı Yokuşu, Altınbilek, Tuncer, Kanal, Akmeşe, Selma Çıkmazı, Dostlar, Rüya Çıkmazı, Darlık, Bülbül Deresi, Safir, Kalkan, Çiftlik, Sümer, Bayır, Şahinler, Cenk, Çamlık, Çilek, Öner, Karaca, Kavaklı, Sevtap, Şeref, Hattat, Şenol, Saltuk sokakları, Zümrütevler Mahallesi Karaca, Okul sokakları, Gülensu Mahallesi Dinçer, Yazar, Emek sokakları, Gülsuyu Mahallesi Ümit Kaftancıoğlu, Karadut, Erenler, Hasan Bey, Ayla, Nöbet, Hüner, Yalçın, sokakları, 13.00-14.30'da, Cevizli Mahallesi Tınaztepe, Toros, Akasya, 20 Temmuz, Talatpaşa, Kardeş, Şen, Zambak, Kır, Sadık, Kubilay, 19 Mayıs, Ordu, Saka, Papatya, Kıbrıs, Yasemin, Caferağa, Nağme sokakları, Bağlarbaşı Mahallesi Dolunay Sokağı'nda elektrik kesintisi yapılacak.

Pendik'te 09.00-13.00'te, Batı Mahallesi Ortanca, Dr. Orhan Maltepe, Karanfil, 19 Mayıs, Vişne, Ortanca, Kübra sokakları, Güllü Bağlar Mahallesi Havva, Etkin, Yaşar Doğu, Günbatımı, Kozanoğlu, Muş, Serhan, Bozdağ, Gülova sokakları, 09.30-13.00'te, Velibaba Mahallesi Sepetçi, Misk, Yakacık, Harmanlık, Alyans, Nesir, Zeynep, Sahife, Aydos, Eflatun, Erler, Ceviz, Enbiya, Çalışkan, Demirözü, Funda, Gülbahar, Hoşnut, Sarı Zeybek, Tropikal, Tülbent sokakları, Çınardere Mahallesi Akay Sokağı'nda elektrik alamayacak.

Tuzla'da 09.00-12.00'de, Orhanlı Mahallesi Anıt, Beyazgül, Fındık, Özkan, İrfan Beyazgül, Ulu sokakları, Ümraniye'de 09.00-16.00'da, Esenşehir Mahallesi Sahil, Revnak, Kazasker, Hamidiye, Kıvanç, Muradiye, İnce, Fazıl, Handan, Barajyolu, Ağlar, Akkaya, Kürkçüler, Gölcük, Hale sokakları, Acıbadem Mahallesi Acıbadem, Cüneyt Kosal, Başöğretmen, Çeçen, Cerrah Saliha, Faikbey Mescidi, Lise sokakları, Burhaniye Mahallesi Çamlıca Çıkmazı, Altunizade Mahallesi Atıfbey, Raufpaşa, Derya, Genç sokaklarına elektrik verilemeyecek.

9 Eylül

İstanbul'un Anadolu yakasında 9 Eylül'de bazı ilçelerde elektrik kesintisi uygulanacak.

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Tuzla ve Üsküdar'ın bazı mahallelerine 9 Eylül'de elektrik verilemeyecek.

Elektrik kesintisi yapılacak yerler şöyle:

"Çekmeköy'de 08.00-12.00 saatlerinde Ömerli Mahallesi sokakları, 09.00-18.00 saatlerinde Sultançiftliği Mahallesi Atatürk, Durak, Kıvılcım, Türbe,19 Mayıs sokakları.

Kadıköy'de 09.00-12.00 saatlerinde Suadiye Mahallesi Akın, Mediha Turhan Tansel, Nurettin Ali Berkol, Berna, Acun, Noter, Emin Ali Paşa, Halim Ağa, Çolak İsmail, Aydın, Tüccar Katibi, Açangül, Kazım Özalp, Bağdat, Çolak İsmail sokakları, Erenköy Mahallesi Nurettin Ali Berkol Sokak, Sahrayı Cedit Mahallesi Cami Sokak.

Kartal'da 10.00-12.00 saatlerinde Orta Mahalle İşlem Sokak.

Maltepe'de 09.00-13.00 saatlerinde Gülsuyu Mahallesi Eski Üsküdar, Yeşil, Sevtap, Yakut, Selvi, Uçan, Şafak, Selma, Çeşmebaşı Yokuşu, Köksal, Cami, Nilgün, Fevzi Çakmak, Başacar, Ozan Çıkmazı, Yağmur, Çınar, Selma Çıkmazı, Yakut Çıkmazı, Tandır Çıkmazı, Tekne Çıkmazı, Töre Çıkmazı, Fevzi Çakmak, Bilginer, Tuncer, Başaçar, Arı, Kelebek, Lefke, Doğan, Nar, Burçak sokakları, Zümrütevler Mahallesi Eski Üsküdar, Keskin, Fener, Manolya, Karayemiş, Keskin, Elif, Adalar, Aydemir, Acar, Mutlu sokakları.

Pendik'te 09.00-13.00 saatlerinde Çınardere Mahallesi Olimpiyat, Özçelik, Kubbeli, Yenihayat, Tuğ, Akseki, Ankara, Atılgan sokakları, Orta Mahallesi Kuyu, Sokak, Kavakpınar Mahallesi Küme Sokak, Doğu Mahallesi Bestekar, Demokrasi, Altındal, 23 Nisan, Erol Kaya, Hat Boyu, Melal, Bengisu, Kiralık Konak, Sayfa, Serdivan, İbni Sina, Gülbaşak, Şekerci, Şemistan, Selvi, Tacir, Bilezik, Adalar, Akgün, Oltu, Uzunçayır, Aydınlı Yolu, Çakır, Rikkat sokakları, Bahçelievler Mahallesi Çelebi, Fulya, Serap sokakları, Yayalar Mahallesi Akın Sokak, Velibaba Mahallesi Narin, Nergis sokakları, Batı Mahallesi Ortanca, Gazipaşa, 23 Nisan sokakları, 09.00-18.00 saatlerinde Ahmet Yesevi Mahallesi Tekmil, Yeşilyurt, Yıldıztepe, Susamlı, Sultanahmet, Emirgan, Çalış, Ozan, Öğün, Sima, Suyakan, sokakları, Kurtdoğmuş Mahallesi Cami Sokak.

Tuzla'da 09.00-13.00 saatlerinde Orhanlı Mahallesi Beyazgül, Demokrasi, Dostane sokakları.

Üsküdar'da 09.00-12.00 saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Şahin Sokak, Salacak Mahallesi Bestekar Selahattin Pınar, Doğancılar, Kasap Veli, Salacak İskele, Tunusbağı, Topraklı Çıkmazı, Harem Sahil Yolu, İhsan Dizdar, Ahali, Muhtar Tahsin Şahin, Halk Dersanesi sokakları, Aziz Mahmut Hüdayi Mahallesi Doğancılar, Halk, Manastırlı İsmail Hakkı, Sümbülzade, Ramazanoğlu, Davutoğlu, Oymasaray Çıkmazı, Hacı Ahmetpaşa Çıkmazı, 09.00-12.00 saatlerinde Salacak Mahallesi Bestekar Selahattin Pınar, Dr. Sıtkı Özferendeci, Hafız Mehmet Bey, İhsaniye Cami, Neyzenbaşı Halil, Hafız Ali Üsküdarlı, Fıstıklı Namazgah, İhsaniye İskele, Kasap Veli, Tunusbağı, Yaşar Nezihi Özsoy, Harem Sahil Yolu, Paşakapısı sokakları, Selimiye Mahallesi Şerif Kuyusu sokakları."