İstanbul’un 8 ilçesinde operasyon: Çok sayıda kişi gözaltına alındı

İstanbul’da başta Şişli ve Sarıyer olmak üzere olmak üzere, 8 ilçede 10'dan fazla adrese eş zamanlı düzenlenen operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK'ya yönelik özel harekât polislerinin desteği ile operasyon düzenlendi. Şişli ve Sarıyer olmak üzere olmak üzere, 8 ilçede 10'dan fazla adrese eş zamanlı düzenlenen operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve gösterdikleri yerlerde aramalar yapıldı.

Operasyon kapsamında aramalar sürüyor.