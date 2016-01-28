T24 LogoT24 Logo
Gündem

İstanbul’un 8 ilçesinde operasyon: Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Operasyonun PKK’nın şehir yapılanmasına yönelik olduğu belirtildi

28 Ocak 2016 09:17

İstanbul’da başta Şişli ve Sarıyer olmak üzere olmak üzere, 8 ilçede 10'dan fazla adrese eş zamanlı düzenlenen operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK'ya yönelik özel harekât polislerinin desteği ile operasyon düzenlendi. Şişli ve Sarıyer olmak üzere olmak üzere, 8 ilçede 10'dan fazla adrese eş zamanlı düzenlenen operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve gösterdikleri yerlerde aramalar yapıldı.

Operasyon kapsamında aramalar sürüyor.

ETİKETLER

operasyongözaltıistanbulşişlisarıyerpkk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24