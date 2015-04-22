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İstanbul'un 8 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak

İstanbul Anadolu yakasında bulunan bazı ilçelerde 24 Nisan Cuma günü elektrik verilemeyecek

22 Nisan 2015 20:41

Anadolu yakasında bazı ilçelerde, 24 Nisan'da elektrik kesintisi uygulanacak.

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, 24 Nisan Cuma günü Beykoz'da 09.30 ile 12.30 saatleri arasında, Zerzavatçı, Polonezköy Yolu, Mahmut Şevket Paşa Mahallesi, Murat Dere Yolu, Alibahadırdere Çıkmazı, Çayırlar, Ali Bahadır Sokak'ta, Kartal'da 09.00 ile 13.00 saatleri arasında Soğanlık Yeni Mahallesi'nde elektrik kesintisi uygulanacak. 

Aynı gün elektrik verilemeyecek diğer bölgeler ve saatleri şöyle: 

"Maltepe'de 09.00 ile 13.00 saatleri arasında, Esenkent Mahallesi, 09.00 ile14.00 saatleri arasında, Bağlarbaşı Mahallesi. 

Üsküdar'da 09.00 ile 14.00 saatleri arasında, Küçüksu Mahallesi, Bahçelievler Mahallesi, 09.00 ile 12.00 saatleri arasında Sultantepe Mahallesi, 09.00 ile 13.00 saatleri arasında İcadiye Mahallesi. 

Pendik'te 09.00 ile 17.00 saatleri arasında, Sülüntepe Mahallesi. 

Kadıköy'de 09.00 ile 14.00 saatleri arasında, Fenerbahçe Mahallesi, 09.00 ile 17.00 saatleri arasında, Erenköy, 19 Mayıs ve Kozyatağı Mahallesi. 

Sancaktepe'de 13.00 ile 17.00 saatleri arasında, Akpınar Mahallesi, 10.00 ile 15.00 saatleri arasında Eyüp Sultan Mahallesi. 

Ümraniye'de 09.00 ile 14.00 saatleri arasında, İnkılap Mahallesi."

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