İstanbul'un 8 ilçesinde elektrik kesintisi

İstanbul'da Avcılar, Bayrampaşa, Esenler, Güngören, Zeytinburnu, Bahçelievler, Fatih ve Başakşehir'in bazı mahallelerinde yatırım, bakım ve onarım faaliyetleri dolayısıyla 15 Ağustos'ta elektrik kesintisi uygulanacak.

Boğaziçi Elektrik AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Avcılar'da Tahtakale Mahallesi Nar Sokak'ta 15 Ağostus'ta 08.00-13.00'te, Bayrampaşa'da Terazidere Mahallesi Elmas sokak ve civarına 08.00-18.00'de elektrik verilemeyecek.



Başakşehir'de Şahintepe Mahallesi Kaya sokak ve civarı aynı gün 09.00-18.00 saatleri arasında elektrik alamazken, Bayrampaşa Kocatepe Mahallesi Kocatepe, Pazar ve Cicoz Yolu ve 50 Yıl caddeleri ile Pınar, Rüzgar, Ömür, 24., 9., 15., 19., 26 sokakları, Yıldırım Mahallesi Tuna ve Tunca sokaklarında 09.00-12.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.



Aynı gün, 09.00-12.00 saatleri arasında Fatih Hacı Kadın Mahallesi Muabbir, Azep Askeri, Darülhadis, Mühendis sokakları ile Vefa ve Katip Çelebi Caddeleri, Molla Hüsrev Mahallesi Akifpaşa, Himmet, sokakları ve Atatürk Bulvarı'nda elektrik kesintisi uygulanacak.



Zeytinburnu'nda ise Merkezefendi Mahallesi 10. Yıl Caddesi ve civarına 15 Ağustos'ta 09.00-18.00'de elektrik verilmezken, Esenler Tuna Mahallesi 676 Sokak ve civarı da 09.00-16.00'da elektrik alamayacak.



Bahçelievler'de Soğanlı Mahallesi Çavuşpaşa Caddesi ile Seray, Gurbet, Karaca, İkbal, Akdeniz, Ceylan 2, İmarlı, Hülya, Karadeniz 1, Yiğiter sokakları ve civarında aynı gün 10.00-15.00 saatleri elektrik kesintisi yapılacak.



Aynı gün, Güngören'de ise Haznedar Mahallesi İlkyuva, Kınalı ve Menderes caddeleri ile Menderes Çıkmazı, Sefa, Sönmez, Birlik, Ergene, Ege, Ordu. Yıldız sokakları ve civarına 10.00-18.00 saatleri arasında ve Avcılar Tahtakale Mahallesi Emir Sokak'ta 13.00-18.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.