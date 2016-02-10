Boğaziçi Elektrik Dağıtım A. Ş. (BEDAŞ), Cumartesi günü İstanbul’un 8 ilçesinde elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.

BEDAŞ’tan yapılan açıklamaya göre; Bayrampaşa, Arnavutköy, Şişli, Kağıthane, Bahçelievler, Güngören, Fatih ve Zeytinburnu’nda yapılacak elektrik kesintisine ilişkin detaylar şöyle:

13.02.2016-13.02.2016 Tarihleri arasında, Bayrampaşa ilçesinde yapılacak çalışması hakkında...

Kesinti Saatleri: 00:00 - 08:00

Kesinti Tarihi: 13.02.2016

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Terazidere Mahallesinin;Güneş,Cumhuriyet Caddeleri,Hakan,Sema Sokakları ve civarı

13.02.2016-13.02.2016 Tarihleri arasında, Arnavutköy ilçesinde yapılacak çalışması hakkında...

Kesinti Saatleri: 08:00 - 19:00

Kesinti Tarihi: 13.02.2016

Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Ömerli Mahallesinin;Arefe,Murathan Sokakları,Broniteks ve civarı

13.02.2016-13.02.2016 Tarihleri arasında,Şişli ilçesinde yapılacak çalışması hakkında...

Kesinti Saatleri: 08:00 - 20:00

Kesinti Tarihi: 13.02.2016

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:İnönü Mahallesinin;Elmadağ,Cumhuriyet,Sazlıdere Caddeleri,Nispet,Papa Roncalli(Ölçek),Akkarga,Turna,Üftade,Çimen,Harbiye Çayırı,Yeni Nalbant,Babil,Satırcı Sokakları ve civarı

13.02.2016-13.02.2016 Tarihleri arasında, Silivri ilçesinde yapılacak çalışması hakkında...

Kesinti Saatleri: 06:00 - 18:00

Kesinti Tarihi: 13.02.2016

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Yeni Mahalle,Nurullah Baldöktü,Şerife Baldöktü Caddeleri ve civarı

13.02.2016-13.02.2016 Tarihleri arasında, Kağıthane ilçesinde yapılacak çalışması hakkında...

Kesinti Saatleri: 09:00 - 10:30

Kesinti Tarihi: 13.02.2016

Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Merkez Mahallesinin;Sadabad Kültür Merkezi ve civarı

13.02.2016-13.02.2016 Tarihleri arasında, Kağıthane ilçesinde yapılacak çalışması hakkında...

Kesinti Saatleri: 12:00 - 14:00

Kesinti Tarihi: 13.02.2016

Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Merkez Mahallesinin;Çobançeşme Caddesi,Şelale Evleri ve civarı

13.02.2016-13.02.2016 Tarihleri arasında, Bahçelievler ilçesinde yapılacak çalışması hakkında...

Kesinti Saatleri: 09:00 - 13:00

Kesinti Tarihi: 13.02.2016

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Kocasinan Merkez Mahallesinin;Zafer Sokak,Bahçelievler Kültür Merkezi ve civarı

13.02.2016-13.02.2016 Tarihleri arasında, Esenler ilçesinde yapılacak çalışması hakkında...

Kesinti Saatleri: 09:00 - 12:00

Kesinti Tarihi: 13.02.2016

Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Birlik,Kazım Karabekir Mahallelerinin;Karaoğlanoğlu,Kazım Karabekir Caddeleri,Ulubatlı,814,805,774,813,808,809,811,812,813,1037 Sokakları ve civarı

13.02.2016-13.02.2016 Tarihleri arasında, Esenler ilçesinde yapılacak çalışması hakkında...

Kesinti Saatleri: 13:00 - 16:00

Kesinti Tarihi: 13.02.2016

Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Birlik Mahallesinin;Fatih Sultan Mehmet Caddesi,828,829,831,815,816,817,826,825,824,827,820,826,810,818 Sokakları ve civarı

13.02.2016-13.02.2016 Tarihleri arasında, Güngören ilçesinde yapılacak çalışması hakkında...

Kesinti Saatleri: 09:00 - 18:00

Kesinti Tarihi: 13.02.2016

Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Güneştepe Mahallesinin;Yavuz Selim Caddesi,Berrak,Kutsal,Bilgin,Başar,Başaran,Kültür,Çapan,Kıvanç,Kartal,Sayar,Bora,Yonca,Bingöl,Kardeşler,Karayusuf,Selim,Kuyaç,Çayır Sokakları ve civarı

13.02.2016-13.02.2016 Tarihleri arasında, Fatih ilçesinde yapılacak çalışması hakkında...

Kesinti Saatleri: 09:00 - 15:00

Kesinti Tarihi: 13.02.2016

Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Cerrahpaşa Mahallesinin;Koca Mustafapaşa Caddesi,Davutpaşa Çeşmesi,Toğçu Eminbey,Davutpaşa Medresesi,Bozacı Odaları Sokakları ve civarı

13.02.2016-13.02.2016 Tarihleri arasında, Arnavutköy ilçesinde yapılacak çalışması hakkında...

Kesinti Saatleri: 07:00 - 19:00

Kesinti Tarihi: 13.02.2016

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Hadımköy Mahallesinin;İstasyon Caddesi,Güven Çelik Fabrikası ve civarı

13.02.2016-13.02.2016 Tarihleri arasında, Zeytinburnu ilçesinde yapılacak çalışması hakkında...

Kesinti Saatleri: 09:00 - 20:00

Kesinti Tarihi: 13.02.2016

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Maltepe Mahallesinin;Gümüşsuyu Caddesi,Mühendisler Sitesi,Litros Yolu ve civarı