İstanbul'un 8 ilçesi 14 Şubat'ta elektriksiz kalacak

İstanbul'da 14 Yubat Cumartesi günü 8 ilçeye çeşitli nedenlerden elektrik verilmeyecek
İşte kesintilerin yaşanacağı tarih ve saatler
Gaziosmanpaşa
Kesinti Saatleri: 06:00 - 18:00
Kesinti Tarihi: 14.02.2015
Kesinti Nedeni: Yatırım Programı Çalışmaları
Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Zübeyde Hanım Mahalle,1429 Sokak,1279 Sokak,1285 Sokak,1434 Sokak,1435 Sokak,1478/1 Sokak,1477 Sokak,1427 Sokak,1285 Sokak ve civarı
Fatih
Kesinti Saatleri: 09:00 - 15:00
Kesinti Tarihi: 14.02.2015
Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışmaları
Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Mevlanakapı Mahalle,Mevlanakapı Cadde,Hasırcı Melek Sokak,Necef Sokak,Asmalı Aktar Sokak,Katip Murta Camii Sokak,Çorlulu Alipaşa Sokak,Küçük Saray Meydanı Cadde,Masar Efendi Sokak,Kaşıkçı Mektebi Sokak,Şeyh Celal Sokak,Yayla Cadde ve civarı
Bayrampaşa
Kesinti Saatleri: 08:00 - 18:00
Kesinti Tarihi: 14.02.2015
Kesinti Nedeni: Yatırım Programı Çalışmaları
Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Yenidoğan Mahalle,Ferhatpaşa Cadde,Asil Sanayi Sitesi
Eyüp
Kesinti Saatleri: 08:00 - 18:00
Kesinti Tarihi: 14.02.2015
Kesinti Nedeni: Yatırım Programı Çalışmaları
Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:İslambey Mahallesi,Çeşme Sokak,Göztepe Sokak,Bostan Sokak,Argaç Sokak,Dirim Sokak ve civarı
Esenyurt
Kesinti Saatleri: 08:00 - 18:00
Kesinti Tarihi: 14.02.2015
Kesinti Nedeni: Yatırım Programı Çalışmaları
Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Sanayi Mahallesi, Isıso Sanayi Sitesi, 19,18,17.yol ve civarı
Başakşehir
Kesinti Saatleri: 08:00 - 18:00
Kesinti Tarihi: 14.02.2015
Kesinti Nedeni: Yatırım Programı Çalışmaları
Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Bahçeşehir 1.Kısım Mahallesi, Doğa Parkı Caddesi, Huri Kuşu Caddesi, Saksağan Sokak ve civarı
Eyüp
Kesinti Saatleri: 08:00 - 18:00
Kesinti Tarihi: 14.02.2015
Kesinti Nedeni: Yatırım Programı Çalışmaları
Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:İslambey Mahallesi,Çeşme Sokak,Göztepe Sokak,Bostan Sokak,Argaç Sokak,Dirim Sokak ve civarı
Bakırköy
Kesinti Saatleri: 07:00 - 18:00
Kesinti Tarihi: 14.02.2015
Kesinti Nedeni: Yatırım Programı Çalışmaları
Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Sakızağacı Mahalle,Cevizlik Mahalle,Yeni Mahalle,Heyet Sokak,İstanbul Cadde,Reyhan Sokak,Huban Sokak,Yurt Sahibi Sokak,İskele Cadde,Hazırlık Sokak,Mektep Arkası Sokak, Muharrir Ahmet Rasim Sokak ve civarı.