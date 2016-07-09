İstanbul'un 7 ilçesinde elektrik kesintisi

İstanbul'un Fatih, Küçükçekmece, Çatalca, Silivri, Bakırköy, Şişli ve Avcılar'ın bazı mahallelerinde, 11 Temmuz Pazartesi günü elektrik kesintisi uygulanacak.

BEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, Fatih'te 00.00-10.00 saatleri arasında Topkapı Mahallesi Urban, Şeyhüli̇slam, Bi̇can Bağcıoğlu Yokuşu, Bi̇rol, Fatma Sultan Cami̇si, Emi̇n Molla, Emece, Mari̇fetname, Un Deği̇rmeni̇, Ethem Efendi̇ Çıkmazı, Ethem Efendi̇, Koltukçu Tahi̇r, Hoşgörü, Şerbethane, Dr. Nasırbey, Kahalbaşı, Emek sokakları ile Sulukule, Tatlıpınar, Çayır Meydanı, Topkapı caddeleri ve Adnan Menderes Vatan Bulvarı'na, 09.00-15.00 saatleri arasında Kemalpaşa Mahallesi Şi̇rvani̇zade, Seli̇mpaşa, Defter Emi̇ni̇, Yeşi̇ltulumba, Bukali̇dede sokakları ve civarına elektrik verilmeyecek.

Küçükçekmece'de 09.00-18.00 saatleri arasında, Kanarya Mahallesi Toy, Kaşıkçın, 1. Çalıkuşu, Pelikan sokakları ve civarı elektrik alamayacak.

Çatalca'da, Elbasan, İnceği̇z, Kabakça, Kalfa, İhsani̇ye, Gümüşpınar, Başak, Çi̇ftli̇kköy, Yaylacık, Aydınlar, Atatürk, Fati̇h ile Silivri'de Akören, Danamandıra mahalleleri ve civarında 09.00-15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

Şişli'de, Merkez Mahallesi Güvenç sokak civarına 09.00-13.00 saatleri arasında, Merkez Mahallesi, Huzur, İyi̇ni̇yet, Güvenç sokak ve civarlarına 11.00-15.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Avcılar'da, 09.00-21.00 saatleri arasında Ambarlı Mahallesi, Canan, Işık, Emekli̇ sokakları, Merkez Mahallesi, Tali̇mhane, Asya, Şamlı sokakları ve civarı elektrik alamayacak.

Bakırköy'de, Osmani̇ye Mahallesi, Çırpıcı Koşuyolu Sokak, Ekrem Kurt Bulvarı, E-5 Çırpıcı Yanyol Caddesi ve civarında 10.00-12.40 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.