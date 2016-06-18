İstanbul'un 7 ilçesinde elektrik kesintisi

Anadolu Yakası'nda bazı ilçelere 20 Haziran'da elektrik verilemeyecek.

Adalar, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Pendik, Sancaktepe ve Tuzla'nın bazı mahallelerine 20 Haziran'da elektrik verilemeyecek.



İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Adalar'da 11.00-13.00'da, Büyükada Maden Mahallesi Konak, Zağnos Paşa, Büyük Şakir Paşa, Deniz Kulübü, Kumsal sokaklarına, Ataşehir'de 06.00-14.00'te, Fetih Mahallesi Malatya, Köseoğlu, Demiray, Elçiler, Coşkunlar, Öz, Gökyüzü, Veziroğlu sokaklarına, 09.00-14.00'da, Barbaros Mahallesi Halk Sokak, 10.00-18.00'da, Kayışdağı Mahallesi Baykal, Egemenlik, Akasya, Çakmakçı, Sardunya, Atatürk, Barbaros, Manolyam ve Fatih sokakları elektrik alamayacak.

Beykoz'da 09.00-17.00 arasında Göksu Mahallesi Arkadaş, Kardeşler sokaklarına, Çekmeköy'de saat 09.00-12.00 arasında, Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan, Saatçi, Selim Dede, Gündoğdu, Ulubatlı Hasan sokaklarına,

Pendik'te 09.00-11.00 arasında, Sülüntepe Mahallesi Mehtap, Aras, Gümüşdamla, Manavgat, Sembol, Sırataşlar, Fırat, Karaman, Uzay, Ünye, Meşe sokaklarına, 09.00-12.00 arasında, Güzelyalı Mahallesi Kazım Karabekir, Narenciye, Kıymetbilen, Sarp, Yavuz Selim, Deva, Ener, 29 Mayıs sokaklarında elektrik kesintisi yapılacak.



Sancaktepe'de 05.00-06.00 saatleri arasında, Meclis Mahallesi Atalay, Doğan, Duman, Ankara, Demet, Cemal Gürsel, Leman, Kaşgarlı,Semih Sancar, Sarıtaş, Yalçın, İlknur, Şehnaz, Demet sokaklarına, 09.00-17.00 arasında, Akpınar Mahallesi Özkan Sokak, Yenidoğan Mahallesi Özkan, Ressam, Huzur, Ufuk, Müştak, İlba sokaklarına elektrik verilemeyecek.



Tuzla'da saat 10.00-13.00 arasında, İçmeler Mahallesi Aydınlı Yolu, Aydıntepe Mahallesi Yurdagül, Coşkun, Mesut, Alkan, 100. Yıl, Gülle sokaklarına, Deri OSB Mahallesi Aydınlı Yolu,10.00-14.00 saatleri arasında, Postane Mahallesi Fatma Hanım, Destan sokaklarına, Yayla Mahallesi Papatya Sokak, 14.00-18.00 arasında, Yayla Mahallesi Yaşar, Mikail sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacak.