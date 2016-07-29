İstanbul'un 6 ilçesinde elektrik kesintisi

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, 31 Temmuz'da, Büyükçekmece'de Güzelce Mahallesi Birgül, Buket 1, Badem, Çam 2, Gülcan, İlter, Murat Çeşme, Meziyetli, Nükte, Akgül, Bağcı, Berkay, Diler, Engin, Gonca, Gökçe, Hasret, Hünkartepe, Tepe, Şehit Sadık Bezer sokaklar ve civarı 08.00-16.00,



Güngören'de Genç Osman Mahallesi Davutpaşa ve Çinçindere caddeleri, Geçit, Semiz ve Özlem sokaklar 08.00-20.00 saatleri arası elektrik alamayacak.



Bağcılar'da Mahmutbey Mahallesi, Kültür ve İnönü caddeleri, Bağış, Besim ve Burak sokakları, Gazi Mustafa Kemal Caddesi'nde 08.00-18.00,



Fatih'te Binbirdirek Mahallesi, Piyer Loti Caddesi, Taşdirek, Gedikpaa Cami sokaklar, Emin Sinan Mahallesi Emin Sinan Hamamı ve Emin Sinan Camisi sokaklarda 08.30-19.30, Beylikdüzü'nde Barış Mahallesi Kır Sokak, Sakarya ve Zafer caddelerinde 09.00-21.00,



Beylikdüzü'nde OSB Mahallesi, 4. ve 5. caddelerde 09.00-21.00 saatleri arasında kesinti uygulanacak.



Silivri'de Ortaköy Mahallesi, İlter Bulvarı, Yeldeğirmeni ve Sabri Tunalı caddelerine 10.00-13.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.