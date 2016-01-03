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İstanbul’un 6 ilçesinde elektrik kesintisi

Çekmeköy, Ataşehir, Sancaktepe, Kadıköy, Beykoz ve Adalar'da elektrik kesintisi yapılacak

03 Ocak 2016 14:35

Çekmeköy, Ataşehir, Sancaktepe, Kadıköy, Beykoz ve Adalar'ın bazı mahallelerinde yarın elektrik kesintisi yapılacak.

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Çekmeköy'de 09.00-16.00'da Çamlık Mahallesi Şile Yolu Sokağı, Ataşehir'de 08.30-12.00'de İçerenköy Mahallesi Uysal ve Hakkı Erdoğan sokakları, 12.30-16.00'da Yeni Çamlıca Mahallesi Şafak, Sarı Çiçek ile Sevilay sokakları elektrik alamayacak.

Sancaktepe'de 09.00-17.00'de Fatih Mahallesi Kış, Latif, Okul, Yakacık, Güven, Yün, Ayasofya, İhvanlar, Osmanlı, Susam, Yakacık, Gazali, Feride sokakları, Kadıköy'de 13.00-17.00'de Fenerbahçe Mahallesi Mehmet Ali Kantarcı, Bağdat, Fener Kalamış, Egemen, Tevfik Paşa sokakları, 09.00-13.00'te Merdivenköy Mahallesi İmam Ramiz Sokağı, Sahrayıcedit Mahallesi Orta Sokağı, 09.00-18.00'de ise Koşuyolu Mahallesi İmar Limited ve Özden sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacak.

Beykoz'da 09.00-16.00'da arasında Çubuklu Mahallesi Kireç Ocağı, Demirhisar, Dağ, Hitit, Engürü Bağı, Fırın, Çayır, Karadut, Otlu, Rıfat Paşa ve Ortanca sokakları, Adalar'da 10.00-12.00'de Büyükada Maden Mahallesi Küşadiye, Şehbal, Hacı Necip Bey, Çarkıfelek, Büyükada, Nizamçan Çiçeği, Aydoğdu, Düzenli, Fişekhane, Ihlamur Çiçeği, Misak, Sakarya ve Karakuş sokakları enerji alamayacak.

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