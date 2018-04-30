İstanbul'un 5 semtinde yeşil alan kalmadı

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, “Şimdi size bir ihanet haritası açıklıyorum" diyerek İstanbul'un yeşil alanı kalmayan 5 semtini gösterdi. Bakırköy, Şişli, Maltepe, Başakşehir, Çekmeköy gibi birçok ilçenin imar yüzünden nefes alınacak alanının olmadığını belirten Tekin, bu bölgelerde neden yeşil alanların kalmadığından bahsetti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü ziyaret ettiğine ilişkin iddialar üzerine değerlendirmelerde bulunan Tekin, "Umarım ki doğru değildir. Bu doğruysa büyük bir felakettir" dedi.

Sözcü'den Seda Önceler'in haberi şöyle:

Bir gazetecinin bu iddialara yönelik sorusu üzerine konuşan Tekin, “Böylesi kritik bir süreçte devletin önemli kurumlarının önemli şahsiyetlerinin bir baskı için, hatta bir rivayete göre siyasal dönemlerimizde vebalar yaratılır. Geçmiş dönemlerde komşu komşuyu şikayet ederken komünist derlerdi. Şimdi çağımızın yeni vebası FETÖ… FETÖ’de basından dolayı bir tehdit için mi gidildi? Çocuğunuz ‘Bylock’çu diye söylentiler var. Umut ederim ki bu dedikodudur, gerçek değildir” ifadelerini kullandı.

Partisinin Beyoğlu’ndaki İstanbul İl Başkanlığı’nda basın toplantısı düzenleyen CHP Milletvekili Tekin, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tekin, çeyrek asırdır İstanbul’u İstanbul’u yöneten bir siyasi anlayışın neticesinde İstanbul’da çok büyük sorunların biriktiğini söyledi. 1999’daki depremin ardından İstanbul’daki kamu arazilerinin deprem dönüşüm yerleri olarak ayarlandığını anımsatan Tekin, buraların rançtılara peşkeş çekildiği iddiasında bulundu.

"İstanbul'a 'ihanet' tarışması"

2005 yılında CHP olarak, İstanbul’nun 1/100000’lik imar planına destek verdiklerini hatırlatan Gürsel Tekin, “100 000’lik plan biter bitmez peşine seçim oldu. İstanbul anayasası defalarca delik deşik edildi. 2011’de İstanbul’un rant haritasını arkadaşlarımızla açıkladık. Önlenemez rant yükselişi devam etti. Nihayet ne olduysa vicdanların kanadığı bir dönemde ülkeyi yöneten Cumhurbaşkanı, Başbakan ve bakanlar dahil olmak üzere İstanbul’daki bu betonlaşmanın, imar çetesinin önlenemez yükselişine onlar da isyan etti. ‘Biz İstanbul’a ihanet ettik, bu ihanette benim de payım var’ dediler. Biz de ‘bundan sonra imar uygulamalarında dikkatli davranırlar’ derken ama durum hiç de öyle değil” diye konuştu.

"Erdoğan'a da ihanet etmişler"

Yanında getirdiği İstanbul haritası üzerinden konuşmasına devam eden Gürsel Tekin, “İstanbul’un rant haritasını açıklıyorum” diyerek şu açıklamalarda bulundu:

"İhanet haritası"

Bakırköy, Şişli, Maltepe, Başakşehir, Çekmeköy gibi birçok ilçenin imar yüzünden nefes alınacak alanının olmadığını belirten Tekin, “Şimdi size bir ihanet haritası açıklıyorum. Haritaya baktığınızda önce Bakırköy ilçesi yapılaşması en eski olan ilçemizdir.

Bakırköy'de sahil dahil olmak üzere çeşitli bölgelerde kamuya ait yeşil alanlar ne yazık ihalelere ve satışlara çıkarıldı.

Şişli'ye baktığımızda, Şişli'de neredeyse nefes alamıyorsunuz. Çünkü çok ciddi bir trafik sorunu var ve otoparka ihtiyaç var. Minicik bir otopark vardı orayı da imara açtılar.

Maltepe ilçemiz de yeşil alandan mahrum bırakılmış ilçelerimiz arasında. Yeter ki yeşil alan görmesinler, yeşile karşı özel bir hassasiyetleri var. Biz sadece doların yeşiline hassasiyetleri var sanırdık, doğanın yeşiline karşı da hassasiyetleri varmış. Burada sayabileceğimiz bir sürü yer var fakat bütün bu ihanetlerin ötesinde sayın Erdoğan'a da ihanet var. Üsküdar'da kendisinin ikamet ettiği çok yakın bir bölgeyi de imara açmışlar. Bütün bunlar olurken Cumhuriyet Halk Partisi'nin, TUSİAD'ın, STK'lar kısacası herkesin bir isteği var Ohal'in kaldırılması.

Biz Akp niye Ohal'i kaldırmıyor, sadece güvenlik meselesiyse polislerimiz, askerlerimiz güvenlik tedbiri sağlar diye düşünüyoruz. Bunu düşünürken gördük ki Ohal'in kalkmamasına birkaç sebep varmış. Bunlardan biri ihale, fabrika satışları ve imar uygulamaları için de çok gerekliymiş. “Heybelida 97/1 no'lu parsele ilişkin kıyı yapılarını kapsayan 5000 ölçekli koruma amaçlı bir imar planı ve 100.000 ölçekli koruma amaçlı imar planı bakanlık makamının 23.08.2017 tarihli 9992 sayılı kanun ile uygun bulunarak 644 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 13a maddesince onaylanmıştır.” Demek ki OHAL sadece onun bunun güvenliği için değil, rantçılar için de varmış. Fikirtepe ve Beyoğlu'nda bulunan fakir fukaraların hepsini perişan ettiler sadece bir kişi kazanacak diye. Çıkmışlar televizyonlarda İzmir’in ne kadar kötü olduğunu söylüyorlar. İstanbul’da sırf onların uygulamaları yüzünden insanlar kaçıyor. Madem bu kadar kötü bir şehir bizzat onlara oy veren 52 bin kişi neden İzmir’e gitti oturup bir düşünsünler. ”