İstanbul'un 5 ilçesinde elektrik kesintisi

İstanbul'un ilçeleri Şişli, Eyüp, Esenler, Sultangazi ve Avcılar'ın bazı mahallelerinde 6-7 Ekim'de elektrik kesintisi uygulanacak.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Şişli'de 6 Ekim'de 01.00-07.00'de 19 Mayıs Mahallesi Aytekin Kotil ve Büyükdere caddeleri, Bahçeler ve Denhaz sokaklar, Eyüp'te 06.30-18.30'da Göktürk Mahallesi Çamlık Caddesi, Cami, Menekşe ve Kavak sokaklarına elektrik verilemeyecek.

Esenler'de ise 08.00-18.00'de Turgut Reis Mahallesi Karaosmanoğlu, Adem Yavuz caddeleri, 504, 55, 514, 520, 523, 524, 525, 526, 522, 527 sokakları, Sultangazi'de 06.00-18.00'de, Cebeci Mahallesi 2572, 2573, 2560, 2575 sokakları enerji alamayacak.

Avcılar'da da 09.00-13.30'da, Cihangir Mahallesi Reşitpaşa Caddesi, Avcılar Park Evleri, Şişli'de ise 7 Ekim'de 01.00-07.00'de Paşa Mahallesi, Merkez Mahallesi Büyükdere ve Darülaceze caddeleri ile Cevahir Otel'de elektrik kesintisi uygulanacak.