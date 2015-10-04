T24 LogoT24 Logo
Gündem

İstanbul'un 5 ilçesinde elektrik kesintisi

6-7 Ekim'de uygulanacak kesintiler, Şişli, Eyüp, Esenler, Sultangazi ve Avcılar'ın bazı mahallelerinde uygulanacak

04 Ekim 2015 21:47

İstanbul'un ilçeleri Şişli, Eyüp, Esenler, Sultangazi ve Avcılar'ın bazı mahallelerinde 6-7 Ekim'de elektrik kesintisi uygulanacak.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Şişli'de 6 Ekim'de 01.00-07.00'de 19 Mayıs Mahallesi Aytekin Kotil ve Büyükdere caddeleri, Bahçeler ve Denhaz sokaklar, Eyüp'te 06.30-18.30'da Göktürk Mahallesi Çamlık Caddesi, Cami, Menekşe ve Kavak sokaklarına elektrik verilemeyecek.

Esenler'de ise 08.00-18.00'de Turgut Reis Mahallesi Karaosmanoğlu, Adem Yavuz caddeleri, 504, 55, 514, 520, 523, 524, 525, 526, 522, 527 sokakları, Sultangazi'de 06.00-18.00'de, Cebeci Mahallesi 2572, 2573, 2560, 2575 sokakları enerji alamayacak.

Avcılar'da da 09.00-13.30'da, Cihangir Mahallesi Reşitpaşa Caddesi, Avcılar Park Evleri, Şişli'de ise 7 Ekim'de 01.00-07.00'de Paşa Mahallesi, Merkez Mahallesi Büyükdere ve Darülaceze caddeleri ile Cevahir Otel'de elektrik kesintisi uygulanacak.

 

ETİKETLER

elektrikkesintiistanbulhaberaçıklama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24