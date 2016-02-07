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İstanbul'un 4 ilçesinde elektrik kesintisi

Sancaktepe, Adalar, Üsküdar ve Kadıköy'ün bazı mahallelerine elektrik verilemeyecek

07 Şubat 2016 20:19

İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 4 ilçeye 9 Şubat Salı günü elektrik verilemeyecek. Sancaktepe, Adalar, Üsküdar ve Kadıköy'ün bazı mahallelerinde 9 Şubat'ta elektrik kesintisi uygulanacak.

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Sancaktepe'de 09.00-17.00'de, Eyüp Sultan Mahallesi, Mühendis, Boztepe sokakları, Fatih Mahallesi, Pehlivan, Yakacık, Aygün, Çelebi, Güvercin, Hikmet, Oğuzhan, Beraat, Yün sokakları, Adalar'da 10.00-14.00'de Burgazadası Mahallesi, Murat, Büyükada, Nizam Mahallesi Türkoğlu, Zühre, Çamlıbel, Çankaya, Albayrak, Bursalı, Hüsnü, Muratlı, Nevzatbey, Nizam, Sipahioğlu, Müjde, Peltek Hüseyin Hakibey, Kevkef, Bahçelerönü, Doğanbey, Yasemin, Conpaşa Yokuşu sokaklarında elektrik kesintisi yapılacak.

Üsküdar'da 10.00-13.00'te, Kuzguncuk Mahallesi, Bicanefendi, Bamyacı, Meşruta, Menteş, Menekşebağı sokakları ile Kadıköy'de 12.00-16.00'da, Suadiye Mahallesi, Kuzu Sokağı'na elektrik verilemeyecek.

 

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