İstanbul'un 4 ilçesinde elektrik kesintisi

İstanbul'un Kadıköy, Şile, Ataşehir ve Pendik ilçelerinin bazı mahallelerinde 8 Ekim'de elektrik kesintisi uygulanacak.

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'nden yapılan açıklamaya göre Kadıköy'de 08.30-17.00 saatleri arasında Merdivenköy Mahallesi, Nazenin Sokak, 09.00-14.00'te, Caddebostan Mahallesi, Tuna Çıkmazı, Kavaklı, Göztepe Hattat Bahattin, Cengizhan, Tütüncü Mehmet Efendi, Cavitpaşa, Yeşilçeşme, Bağdat, Ihlamur, Şair Ahmet Kemal, Yeşilbahar sokaklarına, 13.30-18.00'de, Acıbadem Mahallesi, Tekin Sokak'a elektrik verilemeyecek.



Kesinti yapılacak diğer mahalle ve sokaklar şöyle:



"Şile'de 09.30-18.00'de, Yaylalı Mahallesi, Yeniköy Mahallesi ve sokaklarına, Ataşehir'de 09.00-13.00'te, İçerenköy Mahallesi, Magosa, Özalp, Reisoğlu, Topçu, Mutlu, Limon, Dere, Kolçak, Özay, Kayışdağı, Sarı Kanarya, Zeybek, Özyurt, Çamözü, Engin sokaklarına, Pendik'te 09.00-12.00'de,Çınardere Mahallesi, Olimpiyat, Limon ve Cibran sokakları."