İstanbul'un 34 ilçesinde 8 kadın sığınmaevi var





Hülya Karabağlı



T24/Ankara - Belediyelerin sığınma evi açma konusunda istekli olmadıkları ortaya çıktı. İstanbul Valiliği’nden TBMM Dilekçe Komisyonu’na sığınma evleriyle ilgili verilen bilgiler işlerin hiç de yolunda gitmediğini ortaya koydu.



İstanbul'daki 34 ilçe belediyesinden sadece 8'i Belediye Kanunu'nda yer alan “Nüfusu 50 binin üzerindeki belediyeler kadın sığınma evi açmak zorundadır" hükmüne yerine getirdi.



Şile, Çatalca ve Adalar belediyeleri nüfuslarının 50 binin altında olduğunu belirterek kadın sığınma evi açmadıklarını söyledi. Beşiktaş, Büyükçekmece, Bahçelievler, Bakırköy, Arnavutköy dahil 23 belediye, ‘ proje, yatırım, bütçe, uygun yer yok’ gibi mazeretleri öne sürdü. .



TBMM, bu yanıtlar üzerine Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı'na “Hiç dava açıldı mı?" sorusunu yönlendirdi. Bakanlık, TBMM’ye, “Belediyelerin kadın konuevi/sığınmaevi açma yükümlülüklerini yerine getirmemelerine ilişkin yargıya intikal etmiş bir dava bulunmamaktadır” yanıtı verdi. Bakanlık Mayıs 2011 tarihi itibariyle Türkiye genelinde toplam 47 kadın sığınma evi bulunduğunu ve kapasitesinin de 1054 olduğunu açıkladı.



TBMM Dilekçe Komisyonu'na İstanbul Valiliği aracılığıyla iletilen ve belediyelerin sığınma evi karnesini gösteren yanıtlar şöyle:

Adalar: İlçe nüfusumuz 50 binin altında kaldığında konuyla ilgili çalışma başlatılmamıştır.



Arnavutköy: Kadın sığınma evi hakkında belediyemizce gerekli çalışmalar başlatılmış ve çalışmalar halen devam etmektedir.



Ataşehir: İlgili mevzuata uygun bir kadın sığınma evi açılması planlanmakta olup, bu yöndeki düzenlemeler devam etmektedir.



Avcılar: Kadın sığınma evi hakkında, belediyemize ait taşınmaz mallara ait Belediye Hizmet Alanları ile Sosyal Kültürel Tesis Alanları Planlanarak, imar mevzuatına uygun arsa temin edilerek, belediye meclisimizce yeterli ödenek oluşturulduğunda kadın sığınma evine başlanacaktır.



Bahçelievler: Kadınlara Aile Destek Evi, Hayat Kazandırılması Projesi ve Altın Bilezik Projesi ile başta istihdam olmak üzere kadınların mağduriyetleri giderilmeye çalışılmaktadır.



Bağcılar: Kadın sığınma evine ait arazi araştırmasına başlanılmıştır. Yapımı için 2012 yılı yatırım programına alınmıştır.



Bakırköy: Kadın sığınma evi hakkında Belediye Meclisi'ne teklifte bulunulmuştur. Belediye Meclisi'nin 03.08.2010 tarih ve 63 sayılı kabul edilen kararı ile kadın sığınma evinin 2011 yılında açılması planlanmaktadır.



Başakşehir: Kadın sığınma evi konusunda planlama çalışmalar devam etmektedir.



Bayrampaşa: Kadın Sığınma Evi 2011 yılı projemizde



Beykoz: Kadın sığınma evi hakkında proje çalışmaları devam etmektedir.



Beylikdüzü: Kadın sığınma evi konusunda Mimari Avan Proje çalışmaları başlatılmıştır.



Beyoğlu: 2009 yılında kaymakamlık ve İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü arasında iki yıllık bir protokol imzalanmış ve kadın sığınma evi açılmıştır.



Beşiktaş: Kadın Sığınma Evi hakkında proje çalışmaları devam ediyor



Büyükçekmece: Kadın sığınma evini bütçe imkanlarının yetersizliği nedeniyle yapımı henüz gerçekleştirilememiştir. Uygun yer belirlenmesi ve bütçe imkanları ile ekonomik şartlar doğrultusunda yapımının gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli çalışmalar başlatılmıştır.



Çatalca: İlçe nüfusumuz 50 binin altında olduğundan kadın sığınma evi bulunmamaktadır.



Çekmeköy: Kadın sığınma evi konusunda yeterlilik çalışmaları yapılmaktadır. Sığınma evinin hizmete alınması için protokol aşamasına gelinmiş olup, 2011-2014 stratejik planda yer alan kadın sığınma evinin hizmete alınması 2011 tarihinde programlanmıştır.



Esenyurt: Kadın sığınma evi konusunda proje çalışmaları devam etmektedir.



Eyüp: 2007 yılından itibaren kadın sığınma evi faaliyettedir.



Gaziosmanpaşa: Kadın sığınma evi 2011 yılı performans programı dahilinde olup, ilgili çalışmalar devam etmektedir.



Güngören: Kadın sığınma evi açılmasına uygun bir yer bulunmamaktadır. Uygun bir yer bulunduğu takdirde kiralanarak kadın sığınma evi açılması planlanmaktadır.



Kadıköy: 2002 yılından itibaren kadın sığınma evi mevcuttur.



Kağıthane: Kadın sığınma evi projesinin hazırlanması adına Büyükşehir Belediye Başkanlığı Projeler Daire Başkanlığı'na müracaatta bulunulmuştur.



Küçükçekmece: Kadın sığınma evi mevcut olup, hizmetleri dikkatle yürütülmektedir.



Maltepe: Zümrütevler Mahallesi 146 pafta, 1415 ada, 7 parsel sayılı yerde bina kiralanmış ve tadilat işlemlerinin tamamlanmasının ardından hizmete açılacaktır.



Pendik: 2007 tarihinden itibaren 18 yatak kapasiteli kadın sığınma evi hizmette olup, halen faaliyetlerini devam ettirmektedir.



Sancaktepe: Kadın sığınma evi hususunda yasal zorunluluk ve vatandaşların talepleri doğrultusunda çalışma yapılması planlanmaktadır.



Sultanbeyli: İlgili mevzuatta belirtilen çalışmaların yürütülmesi ve geliştirilmesi için belediyemizin ilgili birimleri planlama çalışmalarını yürütmektedir.



Silivri: Küçükkılıçlı Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı'nın onayından sonra kadın sığınma evi ile ilgili imar ve inşaat uygulaması yapılabilecektir.



Şile: 2009 yılı nüfus sayımı itibariyle ilçe nüfusumuz 50 binin altında kaldığından konuyla ilgili çalışma başlatılmamıştır.



Şişli: 2007 yılında kadın sığınma evi açılmış olup, halen faaliyetine devam etmektedir.



Tuzla: Kadın sığınma evi projesi imar planlarımızda şu an için bulunmamaktadır.



Ümraniye: Kadın sığınma evi inşaatı halen devam etmektedir.



Üsküdar: 2008 yılından itibaren kadın sığınma evi faaliyettedir.



Zeytinburnu: Halihazırda kadın sığınma evi bulunmamaktadır.





İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı: Kadın Konukevi yapımı tamamlanmıştır.

