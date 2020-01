İstanbul Boğazı'na Başakşehir'den Sabiha Gökçen'e kadar uzanan tripleks geliyor

İstanbul'un 3. Tüp geçit projesi açıklandı. İstanbul Boğazı'na 5 yıl içerisinde 3 katlı geçiş tüneli yapılacak. Konuyla ilgili olarak Ulaştırma Bakanı Lütfi Elvan açıklamalarda bulundu. Başbakan Ahmet Davutoğlu da projenin ana hatlarını açıkladı.

Davutoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Rabbimin insanlığa ve milletimize en büyük lütfu olan aziz İstanbul’a selam olsun. Ecdadımızın bizlere en büyük mirası olan aziz İstanbulumuza selam olsun. Bugün tarihi bir proje için İstanbulun huzurundayız. Bu aziz şehrin huzuruna çıkmak gönül ister aşk ister. İstanbul’a nüfuz eden yaradılışın varoluşun sırrını anlar. İstanbul’un huzurunda eğilen insanlığın ortak bilincini anlar. İşte böyle bir şehirde yaşıyoruz. Bir imparatorluk yıkılırken bile 1875’te dünyadaki ikinci tünel 1863’te Londra’daki tünelden sonraki ikinci tünel, 573 metrelik İstanbul’da açılmıştı. İstanbul iddialı milletleri yükseltir. İddia sahibi olan milletler devletler İstanbul’a sahip olmakla küresel güç olurlar. İstanbul kendisine hakkını verene tarihin hakkını verir.

1994’ten itibaren cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığına gelmesiyle birlikte İstanbul’un kaderi değişti ve tarihin özne şehri haline getirildi. Sayın cumhurbaşkanımıza bir kez daha Türkiye’ye sunduğu hizmetler yanında İstanbul’a aşık olarak sunduğu hizmetler dolayısıyla teşekkür etmek istiyorum. Nasıl İstanbul kendisine hizmet edenleri unutmamışsa, tarih de İstanbul’a hizmet edenleri unutmaz.

Marmaray 29 Ekim 2014’te açıldı ve ilk defa Asya ve Avrupa denizaltından birbirleriyle buluştu. Yine YHT ile 25 temmuz 2014’te İstanbul Ankara ile bütünleşti. Şimdi üçüncü köprü ve dünyanın en büyük havalimanının inşaatı süratle devam ediyor. İki hafta önce şantiyeyi ziyaret ettim. Dünyada her yere gittiğimizde şimdi üçüncü havalimanını soruyorlar. İstanbul’a doğru uçan her kuş, her uçak o uçağın içinde olan her insan istanbul’un bereketinden istifade edecek.

Bugün sizlere müjdelediğimiz üç katlı büyük İstanbul tüneli projesi sembolik bir anlamda taşıyor. Üç kat demek üç imparatorluk demek. Üç kat iki karayolu bir metro yoluyla boğazın altından geçen 6,5 kilometrelik bir tünel. Şimdi bu projemizin videosunu izleyelim.

Bu proje entegre ve bütüncül bir projedir. Türkiye’ye bakarken bütün olarak görürüz. Ve hep bütüncül bakış açısıyla çevremize bakarız. Bu sebepledir ki gelecek vizyonu itibariyle nüfus 18 milyona çıktığına, günlük hareket 35 milyona çıktıktan sonra, toplu taşımayı 11 milyondan 20 milyona çıkarmaya kararlıyız. Hepsi birbirine bütünlük teşkil eden projeler. Marmaray, Avrasya tüneli, metro inşaatları, kanalistanbul ve kuzey Marmara yoluyla, üçüncü havalimanı, üçüncü köprü, izmet’e kadar… İstanbul Ankara hızlı treni bütün bunlar istanbul’un merkezi konumunu pekiştiren hususiyetler. İstanbul’daki bütün ana akslar birbirine bağlanıyor, raylı sistemler bağlanıyor.

Yine ikinci önemli özelliği projenin, zaman tasarrufu. İstanbullular trafik çilesini çok çektiler. Şimdi bu projeyle birlikte zaman tasarrufu en iyi şekilde değerlendirilecek. Hasdal Ümraniye Çamlık arası 14 dakikada geçilecek. İncirli’den Söğütlüçeşme’ye 40 dakikadan geçilecek. Üç havalimanı, köprü ve bunları birbirine bağlayan akslar tam bir entegre proje halinde zaman tasarrufunu ortaya çıkartacak. İstanbul’un siluetine hiçbir zarar vermeyecek bir projedir.

Zaman tasarrufu

Yine bu projeyle yıllık sera gazları yılda 115 bin ton azalacak, yeni bir arazi kullanılmasına ihtiyaç hissedilmeden İstanbul trafiği rahatlatılacak. Yıllık yaka geçişleri 4 milyona çıkacak, 6,5 milyonluk insan hareketlerine zemin hazırlayacak. Entegre bir projeden bahsediyoruz. İstanbulluya saygı gösteren bir projeden bahsediyoruz.

Ve dördüncü özellik olarak güvenliği en ince detayına kadar düşünülmüş bir projeden bahsediyoruz. Yangın algılama sistemleri olacak, her nokta kameralarla izlenecek. Her 500 metrede bir duraklama bekleme alanı oluşacak. Katlar arasında üç kat arasında geçişkenlikler merdivenlerle olağanüstü durumlarda tedbir sistemleri olacak. Metro sisteminde ise otomatik yavaşlatma hızlandırma sistemi olacak. Yepyeni bir İstanbul’a mega projeyle hep birlikte yürüyoruz. En önemlisi İstanbul üzerinden yeni Türkiye’nin işaret fişeği var, hayırlı olsun.

2020'ye gelmeden hazır

Beş yıl içinde 2020’ye gelmeden üç katlı büyük İstanbul tüneli istanbul’a türkiye’ye dünyaya hizmete hazır hale gelecek. Üç imparatorluğa başkentlik yapmış bu şehir bu önclüğüyle en büyük havalimanıyla, Marmaray ile ve şimdi bu büyük mega projeyle dünyada ilk olacak olan üç katlı projeyle, üç imparatorluktan sonra dördüncü güç olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin habercisi olacağız.

İşte Elvan'ın açıklamalarından satır başları:

Bugün dünyada bir ilk olacak olan mega projemizin tanıtımını yapmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Ne mutlu bize ki yeni Türkiye’nin güçlü temelleri üzerine sağlam bir gelecek kuruyoruz. Geçtiğimiz 12 yılda alt yapı yatırımlarda çok önemli mesafeler kaydetmiş bulunuyoruz. Asrın projesi Marmaray ile boğazın altından demir yolu geçişini hizmete sunduk. Ankara İstanbul, Ankara Eskişehir, Konya İstanbul, Konya Ankara YHT hatlarını Türkiye’ye armağan ettik. Yap-işlet-devret modelleriyle büyük bir atılım gerçekleştirdik. Marmaray’ın ikizi Avrasya Tüneli, İzmit körfez köprüsü, üçüncü havalimanı projelerinin yapımı hızla devam etmektedir. Yavuz Sultan Selim köprüsü ve bağlantı yollarıyla İstanbul yaka geçişleri açısından önemli bir sorunu ortadan kaldıracaktır.

Büyük istanbul tüneli

Şimdi bu mega projeler dizisine yenisini eklemek için start veriyoruz. Dünyada bir ilki başarıyoruz. Bu proje İstanbul’a aşık Türkiye’ye sevdalı milletimizin projesidir. Kültürleri buluşturan sadece kıtaları değil dünyayı birleştiren İstanbul’un fiziğine dokunacak bir projedir. Sizlere İstanbul’un trafiğini rahatlatıp toplu ulaşımına neşter vuran, bir omurgaya oturtan metro hatlarını ve karayolu akslarını birleştiren üç katlı büyük İstanbul Tüneli’ni sunuyoruz.

Yaklaşık 10 aydan beri mega projemiz üzerinde yoğun bir çalışma yürüttük. Ben belki 100 yıl konuşulacak olan bu projede yoğun mesai sarf eden bakanlığımız personeline ve İBB personeline teşekkür ediyorum. İstanbul’un güzergah ve yolcu panel analizini gerçekleştirdik.

Boğaz'ın altında iki yeni tünel yapma gereği ortaya çıktı. Bunlar Boğaziçi köprüsünün altından bir metro tünel geçişi, diğeri ise FSM altından bir karayolu geçiş tüneli. Boğazın altından lastik tekerlekli araçlar ile demiryolu geçişlerini ayrı ayrı yaparak iki tünel yerine, hem metro hemde karayolu geçişi için dünyada ilk defa üç katlı bir tünel tasarladık.

Hayat değişecek

Bu mega proje ile İstanbul’da hayat değişecek. Raylı sistemin toplu ulaşımdaki yeri önemli ölçüde artacak. İstanbul’da ulaşımın omurgası kurulacak. 100 yıl sonrasında da toplu ulaşım bu omurga etrafında şekillenecektir. Bugün günde 6,5 milyon insanın kullanabileceği raylı sistem, mega projemiz kapsamında inşa edeceğimiz metro ile birbirine bağlanacak. Boğazın her iki yakasındaki milyonlar diğer yakaya kolay geçecek. Gayrettepe, üçüncü havalimanı hattı ile istanbul’un üç havalimanı raylı sistem ile birbirine bağlanmış olacak. Başakşehir’den sabiha gökçen’e kadar uzanan bir hat olacak.

İncirli’den söğütlüçeşme’ye yeni metro ile 40 dakikada gidilecek. Marmaray ile düşünüldüğünde her iki yaka arasında bir ring oluşacaktır. İnşa edeceğimiz kara yolu geçiş tünelleriyle ise Avrasya tünelinden sonra İstanbul boğazı yeni karayolu geçiş tüneline kavuşacak. Hasdal kavşağından Ümraniye kavşağına kadar 9 dakikada geçilebilecek.

Proje görüntü kirliliği oluşturmayacak ve silueti bozmayacaktır. Yap işlet devret modeliyle gerçekleştirilecek ve devletin kasasından bir kuruş çıkmayacaktır. İstanbul’da artık yaklaşık değil dakikalık randevu verilebilme mümkün olacaktır. Yeni Türkiye’nin heyecanıyla 2023 ve 2071 hedeflerimize adım adım yürümenin heyecanını yaşıyoruz. Bize bu ve benzeri projeler konusunda destek ve teşviklerini hiçbir zaman esirgemeyen sayın cumhurbaşkanımıza, sayın başbakanımıza huzurlarınızda teşekkür arz ediyorum. projenin fikir olarak ortaya çıkmasından olgunlaşma ve projelendirme aşamasına kadar emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. biz bu yola baş koyduk. Bu yolda yorulmak yılmak yok. Bu yolda azim var kararlılık var, iyi niyet var, aşk var. üç katlı büyük İstanbul tünelinin ülkemize sevdamızın başkenti istanbul’a hayırlı olmasını diliyor, nice mega projelerde buluşma temennisiyle selam ve saygılarımı sunuyorum.

Üç katlı dev

"Üç katlı büyük İstanbul tüneli" adı verilen projeye göre, boğazın altı Küçüksu'dan Gayrettepe'ye üç katlı dev bir tünelle geçilecek.

Karayolu ve metro sisteminin olacağı tünel mevcut metro hatları ve karayollarıyla entegre edilecek. İncirli'den Sögütçeşme'ye yapılacak hızlı metro hattı bu dev tünelin içinden geçecek. Yeni metro hattının Kadıköy - Kartal- Yenikapı- Sarıyer metrolarıyla bağlantısı olacak. Mega tünelin TEM, E5 ve 3 köprüyle de karayolu bağlantısı olacak. Çapı 18.80 metre olacak tünelin deniz yüzeyindeki derinliği 110 metreyi bulacak. Tünelin 3 katlı kesiminin uzunluğu 6.5 km olacak.