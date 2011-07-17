-İSTANBUL'UN 2023'TE TURİST HEDEFİ 25 MİLYON İSTANBUL (A.A) - 17.07.2011 - İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İstanbul'a gelen turist sayısının bugün 7 milyon olduğunu, bunu Cumhuriyet'in 100. yılı olan 2023'de 25 milyona çıkarma hedefi bulunduğunu bildirdi. Vali Mutlu, Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) üyeleriyle Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin (TGC), Cağaloğlu'ndaki lokalinde kahvaltıda bir araya geldi. Burada konuşan Mutlu, Babıali'nin geçmişte gazetecilerin merkezi olduğunu, gazetelerin merkezinin daha sonra başka yerlere taşındığını hatırlatarak, ''Gazeteciler nereye giderse gitsin ruhu Babıali'dedir'' dedi. Türkiye'nin bir turizm ülkesi olduğunu ve her köşesinde farklı bir medeniyetin izi bulunduğunu, İstanbul'da ise bütün bu medeniyetlerin izlerinin görüldüğünü dile getiren Mutlu, şunları kaydetti: ''İstanbul'u yaşayabilmek için dolaşmak gerekir. Bu kent, turizmde hak ettiği değeri bugüne kadar alamadı. Kentin bu potansiyeli var. İç turizm de çok önemli. Ülke insanının memleketini tanıması çok önemli. İstanbul'daki çocuk ve gençlerin bu kenti dolaşmasını sağlamamız lazım.'' -''İSTANBUL'UN BİR DÜNYA MARKASI OLMASI İÇİN ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPARIZ''- EGD Başkanı Celal Toprak da ekonomi gazetecilerinin yıllar önce İstanbul'un tarihi dokusunu keşfetme seferberliği başlattığını ve ilk Babıali gezisini hayata geçirdiğini, daha sonra EGD'nin, bazı sivil toplum kuruluşları ile birlikte bu tür gezileri tekrarladığını ifade ederek, ''Bu tür etkinlikler belki bizim de katkılarımızla İstanbul'u hem Avrupa'nın hem de dünyanın kültür başkentleri arasına adını yazdırmasına katkıda bulundu'' diye konuştu. İstanbul'un bir dünya markası olması için üzerlerine düşeni yapmaya devam edeceklerini, kente gelen turist sayısının artmasının istihdam başta olmak üzere birçok alana katkı sağlayacağını dile getiren Toprak, tarihi ve turistik Sultanahmet bölgesinin, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da ''göz bebeği'' olduğunu söyledi.