T24 LogoT24 Logo
Gündem

İstanbul'un 2 ilçesinde 20 saatlik su kesintisi

Ömerli-Bahçelievler isale hattında meydana gelen arıza nedeniyle, Zeytinburnu ilçesinin tamamına, Fatih ilçesinde ise bazı semtlerine su verilemeyecek

15 Ocak 2018 20:17

İstanbul’da isale hattında meydana gelen arıza nedeniyle Zeytinburnu ilçesinin tamamına, Fatih ilçesinde ise bazı semtlere ve su verilemeyecek.

İSKİ’den yapılan açıklamaya göre; Ömerli-Bahçelievler isale hattında meydana gelen arıza sebebiyle 15 Ocak Pazartesi 16.30 ila 16 Ocak Salı 12.30 saatleri arasında Fatih ve Zeytinburnu ilçelerinde su kesintisi yaşanacak.

Arıza nedeniyle Zeytinburnu ilçesinin tamamına su verilemeyecek.

Fatih ilçesinde ise Cankurtaran, Sultanahmet, Binbirdirek, Küçükayasofya, Emin Sinan, Şahsuvarbey, Mimar Hayrettin, Muhsine Hatun, Saraç İshak, Mimar Kemalettin, Nişanca, Katip Kasım, Mesihpaşa, Aksaray, Cerrahpaşa, Haseki Sultan, Kocamustafapaşa, Sümbülefendi, Yedikule, Silivrikapı, Karagümrük Mahallelerinin tamamı ile Topkapı Mahallesi’nin alt kotlarına su verilemeyecek.

ETİKETLER

İstanbulsu kesintisiFatihZeytinburnu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24