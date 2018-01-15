İstanbul'un 2 ilçesinde 20 saatlik su kesintisi

İstanbul’da isale hattında meydana gelen arıza nedeniyle Zeytinburnu ilçesinin tamamına, Fatih ilçesinde ise bazı semtlere ve su verilemeyecek.

İSKİ’den yapılan açıklamaya göre; Ömerli-Bahçelievler isale hattında meydana gelen arıza sebebiyle 15 Ocak Pazartesi 16.30 ila 16 Ocak Salı 12.30 saatleri arasında Fatih ve Zeytinburnu ilçelerinde su kesintisi yaşanacak.

Arıza nedeniyle Zeytinburnu ilçesinin tamamına su verilemeyecek.

Fatih ilçesinde ise Cankurtaran, Sultanahmet, Binbirdirek, Küçükayasofya, Emin Sinan, Şahsuvarbey, Mimar Hayrettin, Muhsine Hatun, Saraç İshak, Mimar Kemalettin, Nişanca, Katip Kasım, Mesihpaşa, Aksaray, Cerrahpaşa, Haseki Sultan, Kocamustafapaşa, Sümbülefendi, Yedikule, Silivrikapı, Karagümrük Mahallelerinin tamamı ile Topkapı Mahallesi’nin alt kotlarına su verilemeyecek.