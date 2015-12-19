İstanbul’un 15 ilçesinde elektrik kesintisi

İstanbul Avrupa yakasında 21 Aralık Pazartesi günü bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 15 ilçede elektrik kesintisi yapılacak.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş’den (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre elektrik kesintisi yapılacak ilçeler ve saatleri şöyle:

BAHÇELİEVLER

Kesinti Saatleri: 09:00 - 18:00

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Bahçelievler Mahallesinin;Amiral Necdet Uran,Fevzi Çakmak,Eski Londra Asfaltı Caddeleri,Radyum,Röntgen Sokakları ve civarı

BÜYÜKÇEKMECE

Kesinti Saatleri: 09:00 - 14:00

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler: Alkent 2000 Mahallesinin;Göl Malikaneleri,Eskice ve civarı

ŞİŞLİ

Kesinti Saatleri: 00:01 - 08:00

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Eski Büyükdere Caddesinin; Tekfen Holding Binası ve civarı

GAZİOSMANPAŞA

Kesinti Saatleri: 09:00 - 12:00

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Karadeniz Mahallesinin;Mehmet Akif Caddesi,1166,1138,1165,1169,1224,1225 Sokakları ve civarı

BAYRAMPAŞA

Kesinti Saatleri: 08:30 - 19:30

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler: Kocatepe Mahallesinin;Mega Center C36 Blok ve civarı

BEYOĞLU-BEŞİKTAŞ-ŞİŞLİ

Kesinti Saatleri: 14:00 - 16:00

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Esentepe,Ulus,Kulaksız Mahallelerinin;Büyükdere,Ahmet Adnan Saygun,Öztopuz Caddeleri,Pelit Aralığı,Okul Yolu,Çamlıtepe Sitesi,Zeliha Kökçınar,Yenidere,Tekerler,Müstakil Yol Sokakları,Ulus Ambarlıdere Parkı ve civarı

BAŞAKŞEHİR

Kesinti Saatleri: 08:00 - 18:00

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler: Başakşehir Mahallesinin;İstiklal Caddesi,Rumeli Çıkmazı,Cihangir,Efe Sokakları ve civarı

BAKIRKÖY

Kesinti Saatleri: 09:00 - 13:00

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler: Yeşilköy Mahallesinin;Eski Havaalanı Caddesi,Abidin Dino,Erguvan Sokakları ve civarı

13:00 17:00 saatleri arasında

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler: Kartaltepe Mahallesinin;Terakki Caddesi,Barbaros,Karacaoğlan,Bağlar Mevki,Piyalepaşa,Ulubatlı,Ülkü Sokakları ve civarı

13:00 - 17:00

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Osmaniye Mahallesinin;İsmail Erez Bulvarı,Bakırköy Adliyesi ve civarı

KAĞITHANE

Kesinti Saatleri: 09:00 - 13:00

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Yeşilce Mahallesinin;Halil Rahman Caddesi,Sakarya,Bağış,Define,Dilşat,Destek,Duygu Sokakları ve civarı

KÜÇÜKÇEKMECE

Kesinti Saatleri: 10:00 - 18:00

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Atakent Mahallesinin;Kuşlar Tepesi Caddesi,Papatya Sokak ve civarı

SİLİVRİ

Kesinti Saatleri: 08:00 - 17:00

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Kadıköy Mahallesinin;Kadıköy Caddesi ve civarı

FATİH

Kesinti Saatleri: 09:00 - 15:00

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Cerrahpaşa Mahallesinin;Koca Mustafapa Caddesi,Davutpaşa Çeşmesi,Toğçu Eminbey,Davutpaşa Medresesi,Bozacı Odaları Sokakları ve civarı

EYÜP

Kesinti Saatleri: 11:00 - 15:00

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Çırçır Mahallesinin;Atatürk Bulvarı,Nihal Sokak ve civarı

BEŞİKTAŞ

Kesinti Saatleri: 12:30 - 14:00

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Ulus Mahallesinin;Ahmet Adnan Saygun Caddesi,Liv Hospital Hastanesi ve civarı

08:30 - 10:30 saatleri arasında

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Ulus Mahallesinin;Ahmet Adnan Saygun Caddesi ve civarı

10:30 - 12:30 saatleri arasında

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Ulus,Kültür, Kuruçeşme Mahallelerinin;Adnan Saygun Caddesi,Koru Sokak ve civarı

BAĞCILAR

Kesinti Saatleri: 13:00 - 16:00

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler: Yenigün ve Yıldıztepe Mahallelerinin;Bakırköy Caddesi 33/1,36/3,11,12,33,14/1,4/4,13,10/2,10/3,10/1,10,10/3,14,13,13/3,13/1,13/2,15,15/A,15/1,10,Kutsal Sokakları,Özbağlar Düğün Salonu ve civarı

09:00 - 12:00 saatleri arasında

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Yenigün ve Yıldıztepe Mahallelerinin;Bakırköy Caddesi,9/A,10,38,36,37A,37,36/4,37/4,37/5,36/6,37/1B,37/1,36/1 Sokakları,İpekyolu Düğün Salonu,Safa Hastanesi,Çelik İş Hanı ve civarı