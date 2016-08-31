İstanbul’un 14 ilçesinde elektrik kesintisi!

Avrupa yakasındaki 14 ilçenin bazı bölgelerinde 2 Eylül Cuma günü elektrik kesintisi uygulanacak.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş'den (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, planlı yatırım, bakım ve onarım faaliyetleri kapsamında, Büyükçekmece'de Pınartepe Mahallesi Başkent Caddesi civarında 00.08-20.00 arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

Eyüp'te Yeşilpınar Mahallesi Çiçeksuyu Caddesi Papağan Sokak ve Semerkant Sokak'ta iş sağlığı ve güvenliği gözetilerek 08.00-12.00 arasında elektrik kesintisi yapılacak.

Çatalca'nın Kabakça Mahallesi, Çalmar Caddesi, Yavuz Selim Caddesi, Cemal Oğan Caddesi, Malkoç Sokak, Ladik Sokak, Gülhayat Sokak, Madalya Çıkmazı Sokak, Fesleğen Sokak, Makul Sokak, İhsaniye Sokak, Halilpaşa Caddesi, Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi, Bekirli Caddesi, Sağlık Ocağı Caddesi, Pınarca Caddesi ve civarlarına 09.00-16.00 arasında elektrik verilmeyecek.

Şişli'de Bozkurt Mahallesi Eşref Efendi Sokak, Ergenekon Caddesi, Cumhuriyet Mahallesi, Abide-i Hürriyet Caddesi Efe Sokak, Halaskargazi Caddesi Nakiye Sokak, Rumeli Caddesi Tavukçu Fethi Sokak, Tayyareci Fehmi Sokak, Meşrutiyet Mahallesi Rumeli Caddesi Matbaacı Osmanbey Sokak ve civarlarında 09.00-13.00 arasında, ayrıca Cumhuriyet Mahallesi Abide-i Hürriyet Caddesi Arpa Suyu Sokak, Efe Sokak, Halaskargazi Caddesi Ergenekon Caddesi, Nakiye Elgün Sokak, Rumeli Caddesi Tavukçu Fethi Sokak ve civarlarında 12.00-14.00 arasında elektrik kesintisi olacak.

Sarıyer'de Çayırbaşı Mahallesi, Sedadkent Sokak'a bakım ve onarım çalışması nedeniyle 09.00-17.00 arasında enerji verilmeyecek.

Esenler'de Oruçreis Mahallesi 599. Sokak, 587. Sokak, 580. Sokak, 581. Sokak, 589. Sokak, 585. Sokak, 586. Sokak, 600. Sokak, 584. Sokak ve civarlarına 09.00-19.00 arasında elektrik verilmeyecek.

Silivri'de Fatih Mahallesi, Tavanlı Çeşme Sokak, Feyzullah Işıklar Sokak, Bahariye Sokak, Aydın Sokak, Sur Sokak ve civarlarında 09.00-17.00 arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

Başakşehir'de Şahintepe Mahallesi Doğan Sokak ve civarlarına iş güvenliği kapsamında 09.00-17.00 arasında kesinti uygulanacak.

Fatih'te Cankurtaran Mahallesi Ahırkapı Caddesi Şehit Hasan Kuyu Sokak, Şadırvan Sokak, Şadırvan Çıkmazı Sokak, Şadırvan 3. Çıkmazı Sokak, Şadırvan 2. Çıkmazı Sokak, Şadırvan 1. Çıkmazı Sokak, İshakpaşa Caddesi ve civarlarında 09.00-13.00 arasında, ayrıca Koca Mustafapaşa Mahallesi İç Kalpakçı Sokak, Muallim Fevzi Sokak, Akıncı Sokak, Tarakçı Hüsnü Sokak, Tütünlük Sokak, Işkırlar Sokak, Nazlı Ebe Sokak, Nuri Efendi Sokak, Arpa Kuyusu Sokak ve civarlarına 12.00-16.00 arasında elektrik kesintisi olacak.

Bahçelievler'de Yenibosna Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi, Profesör M. Nevzat Pisak Caddesi ve civarlarına 09.00-13.00 arasında enerji verilmeyecek.

Kağıthane'de Çağlayan Mahallesi Enis Sokak, Esen Sokak, Fırın Sokak, Şan Sokak, Uygun Sokak, Uysal Sokak, Vatan Caddesi Yüzyıl Sokak ve civarlarında bakım çalışmaları kapsamında 09.30-11.30 arasında ve Çağlayan Mahallesi Bahar Sokak, Cami Sokak, Kıymet Sokak, Limon Sokak, Neşe Sokak, Şan Sokak, Vatan Caddesi'nde 13.00-15.00 arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

Zeytinburnu'nda Kazlıçeşme Mahallesi Abay Caddesi, Kennedy Caddesi ile Bakırköy'de Sakızağacı Mahallesi İstanbul Caddesi ve civarına 10.00-12.00 arasında elektrik kesintisi olacak.

Eyüp'te Mimar Sinan Mahallesi Çatal Çiftlik Sokak, Çilek Sokak, Fethiye Sokak, Zümrüt Sokak, Tevfik Efendi Sokak, Side Sokak, Reyhan Sokak ve civarına iş güvenliği ve onarım çalışmaları kapsamında 10.00,12.00 arasında elektrik verilmeyecek.

Gaziosmanpaşa'da Mevlana Mahallesi 911 Sokak ve civarlarında 12.30-16.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacak.