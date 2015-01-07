İstanbul'un 13 ilçesinde elektrik kesintisi

Bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 10 Ocak Cumartesi günü İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelerine belirli saatlerde elektrik verilemeyecek.

Doğan Haber Ajansı'ndaki habere göre, elektriği kesilecek yerler ve saatleri şöyle:

Beylikdüzü: Saat 11:00-14:00 arası 19 Mayıs Mahallesi, Gonca Sokak, Kahraman Sokak, Leyla Sokak ve civarı. Saat 18:00-00:00 arası Yakuplu Mahallesi, Bakırcılar Sanayi Sitesi, Açelya Caddesi, 1. Cadde ve civarı.

Arnavutköy: Saat 09:00-16:00 arası Hadımköy Mahallesi, Dr. Mithat Martı Caddesi ve civarı



Çatalca: Saat 08:00-16:00 arası Nakkaş Köyü.

Başakşehir: Saat 08:00-18:00 arası Bahçeşehir Mahallesi, Bülbül Caddesi, Cengiz Süzer Caddesi, İskete Çıkmazı, Badem Villaları ve civarı.

Bağcılar: Saat 08:00-17:00 arası Bağlar Mahallesi, Batik Örme Sanayi, Petrol Ofisi A.Ş, Anadolu Restoran İşletmeleri (MC Donald's)



Avcılar: Saat 09:00-12:00 arası Ambarlı Mahallesi, Öğretmenler Caddesi, Çelik Sokak ve civarı.

Beşiktaş (Levent): Saat 10:00-13:00 arası Akatlar Mahallesi, 6. Gazeteciler Sitesi, Hare Sokak, Yıldırım Oğuz Göker Sokak, Menekşe Sokak, Uğur Mumcu Caddesi, Beşiktaş Koleji.

Gaziosmanpaşa: Saat 06:00-18:00 arası Cebeci Caddesi, 106, 16, 653. Sokaklar, Galeri Caddesi, Realkom (Bossa) ve civarı.

Esenyurt: Saat 13:00-17:00 arası Atatürk Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi, Fırtına Sokak ve civarı.

Anadolu Yakası

Beykoz: Saat 08:00-18:00 arası Anadolu Feneri Mahallesi, Anadolu Feneri Yolu, Fener-Revir, Menekşe Sokak.

Tuzla: Saat 10:00-13:00 arasında Evliya Çelebi Mahallesi, Tersaneler Sokak.

Üsküdar: Saat 07:00-18:45 arasında İcadiye Mahallesi, Temaşa, Ayarcıbaşı, İcadiye Bağlarbaşı, Haşacı Raif, Cemil Meriç, Cumhuriyet, Altunizade, Kısıklı, Haluk Türksoy Sokak.

Ümraniye: Saat 08:00-18:00 arasında Esenevler Mahallesi, Kültür Sokak.