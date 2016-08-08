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İstanbul'un 12 ilçesinde elektrik kesintisi

İstanbul Anadolu Yakası'nda yarın 12 ilçeye elektrik verilemeyecek

08 Ağustos 2016 20:04

Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar'ın bazı mahallelerine 9 Ağustos'ta elektrik verilemeyecek.

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre Ataşehir'de 09.00-12.00'da, İçerenköy Mahallesi İpekçi, Seyhan, Kayışdağı, Kavaklar, Cihan, Karsan sokaklarında, Beykoz'da 09.30-14.00'da, Yeni Mahalle Turna, Bıldırcın Çıkmazı, Dr.Ömer Besim Paşa, Katmer, Kumru, Narin Çıkmazı, Tokatköy Mahallesi Çiftlik Sokak, Çekmeköy'de 10.00-16.00'da, Ömerli Mahallesi Baraj Sokak, 11.00-16.00'da, Merkez Mahallesi Keban, Atasoy, Üsküdar, Dutluk, Lale, Kirazlıdere Mahallesi Öncü Sokak, Kadıköy'de 09.00-12.00'da, Zühtüpaşa Mahallesi Kördere, Zahitbey, Münir Nurettin Selçuk, Rıfatbey, Itri Dede, Fenerbahçe Mahallesi Bağdat, Lalezar, Dr. Faruk Ayanoğlu, Hacı Mehmet Efendi, Alageyik, Şehit Ümit Yılbar sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacak.

Kartal'da 09.00-11.00'da, Yunus Mahallesi Kamber, Sanayi, Hakimiyet, Seçenler sokakları, Maltepe'de 09.00-11.00'da, Bağlarbaşı Mahallesi Cengiz Topel, Cevizli Mahallesi Tınaztepe, Fil Yokuşu sokakları, Pendik'te 09.00-18.00'da, Ahmet Yesevi Mahallesi Tuncer Sokak, 10.00-12.00'da, Sülüntepe Mahallesi Evliya Çelebi, Zülal sokakları, 10.00-14.00'da, Yenişehir Mahallesi, Harmandere Mahallesi Reyhan ve Dedepaşa Sokak elektrik alamayacak.

Sancaktepe'de 09.00-17.00'da, Sarıgazi Mahallesi Hazal, Öğretmen, Karabulut, Fırtına, Gençal, Günaltan, Lodos, Topçular, Karaman, Şahinler, Kule, Burak, Sema sokaklarında, 12.00-14.00'da, Abdurrahmangazi Mahallesi Set, Dedebayır, Ebubekir, Ulus sokaklarında, Sultanbeyli'de 09.00-17.0'da, Adil Mahallesi Nazik, Akasya, Bosna, Yayın, İncir, Beyan, Merve, Çiçekdağı, Basri sokaklarında, Battalgazi Mahallesi Bosna Sokak'ta elektrik kesintisi yapılacak.

Tuzla'da 09.00-11.00'da, Aydıntepe Mahallesi Geçit, Evren, Ünsiyet, Yurdagül, Coşkunü, Hudut, Tersane, Bağdat, Güncel, Dinçel, Şehit Kanber Kütük, Öznur, 100. Yıl, Yavuz, Yeşildere, Dr. Sadık Ahmet, Şehadet, Tayfun, Tevhid, Dostlaroğlu, Girne, Eroğlu, Demirci, Vural, Köşe, Gülle, İbrahim Koray, Berkant, Yeşilçay, sokaklarına, 13.00-15.00'da, Mimar Sinan Mahallesi Emiroğlu, Gülüm, Çatal, Zerrin, Cengiz sokaklarına elektrik verilemeyecek.

Ümraniye'de 09.00-12.00'da, Necip Fazıl Mahallesi Dilektaşı, Sarıkaya, Gaffar Okkan, Zerafet sokaklarında, 09.00-15.00'da, Esenşehir Mahallesi Cengizhan, Songül, Atatürk Mahallesi Bağ, Esen, Güneş, Halit Bey, Çitlembik, Kirve, Suiş, Karbeyazı, Çavuşbaşı sokaklarında, Mehmet Akif Mahallesi Şahin, Tantavi Mahallesi Menteşoğlu, Tantavi, Bosna, Kara Yusuf, Karbeyazı sokaklarında, 09.00-18.00'da, Mehmet Akif Mahallesi Emir, Hicret, Sarıyer, Şefaat, Taşçılar, Cemre, Tavukçuyolu, Okay, Tezcan, Aziz sokaklarında, Tatlısu Mahallesi, 13.00-13.00'da, Aşağı Dudullu Mahallesi Baran, Ergun, Galata sokaklarında, Üsküdar'da 08.00-17.00'da, Ferah Mahallesi Nihat Sami Banarlı Sokak'ta elektrik kesintisi yapılacak.

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