İstanbul'un 12 ilçesinde elektrik kesintisi

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş.'den yapılan açıklamada; Beykoz, Adalar, Kadıköy, Pendik, Sultanbeyli, Kartal, Ataşehir, Çekmeköy, Ümraniye, Üsküdar, Tuzla ve Sancaktepe'nin bazı mahallelerine 17 Mayıs'ta elektrik verilemeyecek.

Yapılan açıklamaya göre, Beykoz'da 13.00-16.00'da, Baklacı Mahallesi Yahya Kemal, Çeçenistan, Gençlik, Ertuğrul Gazi, Çavuşbaşı Cumhuriyet, Fatih sokaklarında, 09.00-12.00'de, Rüzgarlıbahçe Mahallesi Zambak, Yasemin, Cumhuriyet, Emre, Sedir, Şehit Erdal Yulalı, Şehit Mithat Yılmaz sokaklarında, Rüzgarlıbahçe Mahallesi Şehit Necati Özgel, Şehit Ömer Balıkçı, Seyfi Baba, Yıldız, Kudret, Gümüş, Başak, Atatürk, Menekşe, Şehit Erdal Çınar, Şehit İbrahim Gürhan, Şehit Kenan Çalışkan, Atatürk, Şehit Mustafa Gözütok, Yıldırım, Gelincik, Şebnem, Özgür, Ongun, Şakayık sokaklarında, 00.30-06.30'da, Elmalı Mahallesi Keser, Yeni Mahalle, Mehmet Akif Ersoy sokaklarında, Kaynarca Mahallesi Dereboyu, Mercan sokaklarında, Örnekköy Mahallesi Tepetarla - Toygar, Şirindere, Tahtaköprü sokaklarında, Mahmut şevket Paşa Mahallesi Cenaplar sokaklarında elektrik kesintisi yapılacak.

Adalar'da 10.00-13.00'te, Burgazadası Mahallesi Çınarlık, Bayraktepe, Burgaz Çayırı, Ecmel, Gökdemir, Gönüllü, Kaptanlar, Mehtap, Mezarlık, Sarnıç, Takımağa, Yalı, Fidan, Çakıltaşı, Çarşı, Barbaros Hayrettin, Yenice, Çam, Eda, Mutlu, Turgut Egemen Bahçesi, Zerafet, Gökada, Yeniyalı, Pelit, Pınar sokaklarında, Sancaktepe'de 09.00-15.00'te, Meclis Mahallesi Boğaziçi, Manyas sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacak.

Kadıköy'de 09.00-12.00'de, Göztepe Mahallesi Yeşilbahar, Ahmet Refik, Şair Ahmet Kemal, Ihlamur, Oramiral Kemal Kayacan, Mustafa Tümer, Tepegöz, Kortanpaşa sokaklarına, Acıbadem Mahallesi Acıbadem, Betül, Faikbey Mescidi, sokaklarına, 12.00-15.00'de, Fenerbahçe Mahallesi Bozkır, Bağdat, Yeşilkır, Fenerli Reis sokaklarına, 09.00-12.00'de, Erenköy Mahallesi Mehmet Ertem Alp, Zihnipaşa, Hayri Eğmezoğlu, Kazım Karabekir Paşa, Tellikavak, Çelebi, Çoban Yıldızı sokaklarına, 19 Mayıs Mahallesi Kavisli, Şemsettin Günaltay, Tevfikbey, Kaptan Arif sokaklarına elektrik verilemeyecek.

Tuzla'da 09.00-16.00'da, Postane Mahallesi Çankaya, Turuncu, Gölboyu, Çiğdem sokaklarına, Aydınlı Mahallesi Patlayıcı Maddeler Yolu, Ayçiçeği, Yeniyurt, Kıvrım sokaklarında, Pendik'te 09.00-14.00'te, Güllü Bağlar Mahallesi Şirin, Sokak, Çamçeşme Mahallesi Yolcu, Hanedan sokaklarında, 10.00-13.00'te, Kurtköy Mahallesi Ensar, Yazgan, Ankara, Hızır Reis ve Vadi sokaklarında, Sultanbeyli'de 09.00-12.30'da, Abdurrahmangazi Mahallesi Demokrasi, Begonya, Dağıstan, Mahmut Efendi, Semerkant, Osman Bedrettin, Said, Ballıca, Balmumu, Baltaşı, Amir, Emir, Fatih,Şanlıurfa sokaklarında kesinti uygulanacak.

Kartal'da 09.00-12.00'de, Yunus Mahallesi Demokrasi, Algül, Servet, Çarşı, Aşiyan, Sezgin, Karaca, Afyon, Platin, Şiir, Cami, Özlü, Şehnaz, Taşlıyol, Özen, Bostan, Kubilay, Alim, Salih, Ersin, Okyanus, Sezen, Cömert, Dilruba, Efsun sokaklarına, Ataşehir'de 09.00-12.00'de, Atatürk Mahallesi Fazılpaşa, 1. Sokak, Üsküdar'da 09.00-12.00'de, Acıbadem Mahallesi ve sokaklarına elektrik verilemeyecek.

Çekmeköy'de 09.00-17.00'de, Hamidiye Mahallesi Ceylan, Serkan, Gürkan, Göksel, Bestegül sokaklarında, Ümraniye'de, 09.00-12.00'de, Yukarı Dudullu Mahallesi Kıbrıs, Mevlana, Natoyolu, Acısu, Cumhuriyet sokaklarında, Altınşehir Mahallesi Hakim Hasan Durak, Şenel, Adile Sultan, Aksaray, Erol sokaklarında, Saray Mahallesi Akçakoca, Dr. Adnan Büyükdeniz, Sokullu, Harput sokaklarında elektrik kesintisi yapılacak.