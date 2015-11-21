İstanbul'un 12 ilçesinde elektrik kesintisi

İstanbul'da 12 ilçede 24 ve 25 Kasım günleri bakım ve onarım nedeniyle elektriklerin kesileceği duyuruldu.

CHA'nın haberine göre; BEDAŞ'tan yapılan açıklamada bakım, onarım ve yatırım çalışmaları nedeniyle 24 Kasım Salı günü; Eyüp, Esenyurt, Beylikdüzü, Şişli, Fatih, Bakırköy, Beşiktaş, Bağcılar, Esenler, Bahçelievler, Büyükçekmece ilçelerinde kesinti yaşanacak. 25 Kasım Çarşamba günü ise Şişli, Fatih, Bağcılar, Bayrampaşa, Bahçelievler’de bazı bölgelerde elektrikler kesilecek.

24 Kasım Salı günü elektriklerin kesileceği bölgeler:

Eyüp; Topçular Mahallesi Rami Kışla Caddesi, İşgören Sokak, Avaz Köy Yolu, Topçular Sanayi Sitesi, Adnan Erdener Sanayi Sitesi ve civarı.

Esenyurt; Esenkent, Aşık Veysel, Koza Mahalleleri ve civarı, Atatürk Mahallesi Çoruh Sokak, Tekplast Suni Deri Fabrikaları ve civarı.

Beylikdüzü; Yakuplu Mahallesi 2. Cadde 2, 3, 6, 9. Blokları, Birlik Sanayi Sitesi ve civarı, Cumhuriyet Mahallesi Bizimkent Sitesi İç Yolu ve civarı.

Şişli; Fulya Mahallesi Mehmetçik Caddesi, Denizhan, Belen, Görüntü, Emiroğlu, Örmeci, Hüseyin Cahit Yalçın, Emirşah Sokakları ve civarı.

Fatih; Alemdar Mahallesi Çatalçeşme, Ticarethane, Himaye-i Eftal, Baş Mühasip, Hoca Rüstem, Bıçkı Turdu Sokakları ve civarı.

Bakırköy; Şenlikköy Mahallesi Ekşinar Sokağı ve civarı.

Beşiktaş; Levent Mahallesi Levent Caddesi, Krizantem, Gönüller Aralığı, Sümbül, Şefik, Mektep, Lale, Murat, Yeni Sülün, Tekirler, Akasya, Karanfil Aralığı, Sülünlü, Al Karanfil, Menekşeli, Şenol, Şener, Figen, Levent Sokakları ve civarı.

Esenler; Turgut Reis Mahallesi Tekstilkent, İstek ve civarı.Bahçelievler; Hürriyet Mahallesi Aladağ, Dağlar, Anadolu, Bahtiyar, Ömür, Armutlu Sokakları ve civarı.

Büyükçekmece; Atatürk Mahallesi Merve, Ozan, Ali, Yeliz Sokakları ve civarı.

Bağcılar; Bağlar Mahallesi Baydemirler Canteks, Yavuz Selim, Sancaktepe Mahalleleri Mahmutbey, Birlik Caddeleri 3, 5, 7, 4/1, 4/1B, 3/11, 7/1, 6/1 Sokakları ve civarı, Kirazlı Mahallesinin Birlik Caddesi, Bülbül, Burçak, Nida 3, 4, 5, 6 Sokakları ve civarı.

25 Kasım Çarşamba günü elektriklerin kesileceği bölgeler:

Şişli; Etiler Mahallesi Cengiz Topel Caddesi, Boğaziçi Üniversitesi Kampüsü ve civarı, Fulya ve Teşvikiye Mahalleleri Hakkı Yeten Caddesi, Fulya Bayırı Sokak ve civarı.

Bağcılar; Güneşli Mahallesi Orkide, Akasya, Yıldız, Gümüş, Yüksekova Sokakları, Güneşli Konakları ve civarı, Barbaros, Kazım Karabekir Mahalleleri 1/17, 1/19, 2/19A, 1/13A6, 1/13A5, 1/13A4, 1/16, 1/13A, 1/19A, 1/19B, 2-4/1B-3-3/4, 3/3-1, 17/3-15-13, 1/18, 1/17A, 1/19D, 1/13B, 1/14B, 1/14D, 1/14B Sokakları ve civarı.

Fatih; Koca Mustafapaşa Mahallesi Akıncı, İç Kalpakçı, Nuri Efendi, Muallim Fevzi, Işkırlak Sokakları ve civarı, Cerrahpaşa Mahallesi Yokuş Çeşme, Hobyar Mektebi, Kargı, Kargı Çıkmazı, Kasap Başı, Abacı Mahmut Sokakları ve civarı, Şehremini Mahallesi Büyük Saray Meydanı, Turgut Özal Millet Caddeleri, Yunus Emre, Arma, Karanfilli Çavuş Sokakları ve civarı.

Bayrampaşa; Altıntepsi Mahallesi Büyük İstanbul Otogarı ve civarı.

Bahçelievler; Kocasinan Merkez Mahallesi İnönü, Kızılelma Caddeleri, Deniz, Kandil, Çeltik, Güneşli Teyyare, Yıldırım, Harput Sokakları ve civarı, Yenibosna Merkez Mahallesi Narlı, Arif Ağa Sokakları, Öğretmenler Evi ve civarı, Zafer ve Kocasinan Merkez Mahalleleri Ahmet Yesevi Caddesi, Mesut, Bademli, Bahçecik, Bakır Sokakları ve civarı.