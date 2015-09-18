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İstanbul'un 12 ilçesinde elektik kesintisi

Elektrik kesintileri Pazar günü yaşanacak

18 Eylül 2015 12:19

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), Pazar günü İstanbul’un 12 ilçesinde çeşitli sebeplerle elektik kesintisi yaşanacağını duyurdu.

BEDAŞ, tesis yatırım ve bakım-onarım kaynaklı, Küçükçekmece, Bayrampaşa, Bağcılar, Beylikdüzü, Silivri, Şişli, Bahçelievler, Eyüp, Güngören, Sultangazi, Gaziosmanpaşa ve Arnavutköy’ün bazı bölgelerinde Pazar günü elektrik kesintisi yaşanacağını açıkladı. 

Elektrik kesintisi yaşanacak yerler şöyle: 

Küçükçekmece ilçesinde yapılacak çalışma hakkında...

Kesinti Saatleri: 08:00 - 12:00
Kesinti Tarihi: 20.09.2015
Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması
Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:İnönü,Söğütlü Çeşme,Halkalı Merkez,İstasyon,Tevfikbey,Kartaltepe Mahalleleri ve civarı

Şişli ilçesinde yapılacak çalışma hakkında...

Kesinti Saatleri: 09:00 - 17:00
Kesinti Tarihi: 20.09.2015
Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması
Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Cumhuriyet Mahallesinin;Abide-i Hürriyet Caddesi,Nakiye Elgün Sokakları ve civarı

Bağcılar ilçesinde yapılacak çalışma hakkında...

Kesinti Saatleri: 00:00 - 04:00
Kesinti Tarihi: 20.09.2015
Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması
Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Yeni Mahallenin;Mevlana Caddesi,İlhan,Cami,Hayırlı,Mesut,Refah,Narin Sokakları ve civarı

Bayrampaşa ilçesinde yapılacak çalışma hakkında...

Kesinti Saatleri: 08:00 - 19:30
Kesinti Tarihi: 20.09.2015
Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması
Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Terazidere Mahallesinin;Funda,Feza,Hakan Sokakları ve civarı

Bağcılar ilçesinde yapılacak çalışma hakkında...

Kesinti Saatleri: 01:00 - 07:00
Kesinti Tarihi: 20.09.2015
Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması
Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Kirazlı Mahallesinin;Mehmet Akif Bulvarı,Akalın,Evciler,Evren,Alpay,Cengiz,Murat,Suzan Sokakları ve civarı

Beylikdüzü ilçesinde yapılacak çalışma hakkında...

Kesinti Saatleri: 08:00 - 19:00
Kesinti Tarihi: 20.09.2015
Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması
Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Yakuplu Mahallesinin;4.Cadde,Mermerciler Sanayi Sitesi,Nakipoğlu İş Merkezi ve civarı

Silivri ilçesinde yapılacak çalışma hakkında...

Kesinti Saatleri: 09:00 - 18:00
Kesinti Tarihi: 20.09.2015
Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması
Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Ortaköy Mahallesinin;Dumlupınar,Kösem Sultan,Sabri Tunalı,Yel Değirmeni Caddeleri,İlter Bulvarı,Ortaköy Sanayi Sitesi ve civarı

Bahçelievler ilçesinde yapılacak çalışma hakkında...

Kesinti Saatleri: 08:00 - 18:00
Kesinti Tarihi: 20.09.2015
Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması
Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Kocasinan Merkez Mahallesinin;Eski Edirne Yolu,Şehit Zaim Fırat,Gazi Caddeleri,Balabanlı,Yunus Emre,Site Çıkmazı,Site,İlker,Balaban,Bol Sokakları ve civarı

Eyüp ilçesinde yapılacak çalışma hakkında...

Kesinti Saatleri: 09:00 - 17:00
Kesinti Tarihi: 20.09.2015
Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması
Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Eyüp İlçesinin;Işıklar Köyü,İhsaniye Köyü,Akpınar Köyü,Coşkun Sucuk Çiftliği,BMS Beton,Şütte Gıda,Yılmazer Maden,Kartal Madencilik,CMLKK Şantiyeleri,Sülünler Kum Ocağı,Simaş Maden ve civarı

Güngören ilçesinde yapılacak çalışma hakkında...

Kesinti Saatleri: 09:00 - 19:00
Kesinti Tarihi: 20.09.2015
Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması
Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesinin;Merter Platform İş Merkezi ve civarı

Bağcılar ilçesinde yapılacak çalışma hakkında...

Kesinti Saatleri: 08:00 - 19:30
Kesinti Tarihi: 20.09.2015
Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması
Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Yıldıztepe Mahallesinin;35/10,32/7,30/9,30/11,30/12,32/6,35/9-37,35/11,37/11,37/13,37/12,35/11,35/13,30/15,32/8,37/7,37/8,35/12,30/12,35/9,37/6,37/9 Sokakları ve civarı

Eyüp-Sultangazi-Gaziosmanpaşa ilçesinde yapılacak çalışma hakkında...

Kesinti Saatleri: 02:00 - 08:00
Kesinti Tarihi: 20.09.2015
Kesinti Nedeni: Teiaş Bakım Onarım Çalışması
Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Eyüp İlçesi;Yeşilpınar,Akşemsettin,Alibeyköy,Çırçır Mahalleleri,Sultangazi İlçesi;Mevlana,50.Yıl,Uğur Mumcu,Gazi Mahalleleri,Gaziosmanpaşa İlçesi;Karadeniz,Küçükköy Merkez,Barbaros Hayrettinpaşa,Hürriyet,Kazım Karabekir,Karayolları,Fevziçakmak,Sarıgöl,Bağlarbaşı Mahalleleri,Sanko Sanayi Sitesi,Küçük Sanayi Sitesi,Avizeciler Sanayi Sitesi ve civarı

Arnavutköy ilçesinde yapılacak çalışma hakkında...

Kesinti Saatleri: 08:00 - 19:00
Kesinti Tarihi: 20.09.2015
Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması
Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Ömerli,Yeşilbayır Mahallelerinin;Hadımköy Yolu,Hadımköy İstanbul,Adnan Kahveci,İslambol,Fahri Korutürk Caddeleri,Burçhan,Ekin,Ülfet,İhsan Gazi Sokakları ve civarı

 

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