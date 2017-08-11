İstanbul'un 11 ilçesinde PKK operasyonu

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, PKK'ya yönelik olarak 11 ilçede yaptığı operasyonda 12 kişiyi gözaltına aldı.

CNN'de yer alan habere göre, tespit edilen kişilerin esnafa etkinlik adı altında zorla davetiye sattığı öne sürüldü.

Bunun üzerine ekipler sabah saatlerinde Arnavutköy, Avcılar, Ataşehir, Bağcılar, Bahçelievler, Esenler, Fatih, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Kartal ve Sultangazi'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan 18 kişiden 12'si gözaltına alındı. 6 şüphelinin ise yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 3 tabanca, 1 otomatik tüfek, 1 av tüfeği ile çok sayıda basılı ve dijital örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan 12 kişi Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.