T24 LogoT24 Logo
Gündem

İstanbul'un 11 ilçesinde PKK operasyonu

Operasyonda 12 kişi gözaltına alındı

Fotoğraf: Arşiv

11 Ağustos 2017 12:37

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, PKK'ya yönelik olarak 11 ilçede yaptığı operasyonda 12 kişiyi gözaltına aldı.

CNN'de yer alan habere göre, tespit edilen kişilerin esnafa etkinlik adı altında zorla davetiye sattığı öne sürüldü.

Bunun üzerine ekipler sabah saatlerinde Arnavutköy, Avcılar, Ataşehir, Bağcılar, Bahçelievler, Esenler, Fatih, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Kartal ve Sultangazi'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan 18 kişiden 12'si gözaltına alındı. 6 şüphelinin ise yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 3 tabanca, 1 otomatik tüfek, 1 av tüfeği ile çok sayıda basılı ve dijital örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan 12 kişi Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

 

ETİKETLER

operasyonhaberpkkistanbulilçehaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Prof.Dr. Ersan Şen nefes nefese kaldı; "en fazla burada ölürüz"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24