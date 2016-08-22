İstanbul’un 11 ilçesinde elektrik kesintisi

İstanbul’da yarın Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar’ın bazı mahalleri elektrik alamayacak.
İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ’den yapılan açıklamaya göre,
Ataşehir’de 09.00-16.00’da, Ferhatpaşa Mahallesi 5. Sokak, İçerenköy Mahallesi İpekçi, Seyhan, Kayışdağı, Kavaklar, Cihan Karsan sokakları, 09.30-12.00’de, Ferhatpaşa Mahallesi 77. Sokağı,
Beykoz’da 08.00-17.00’de, Göztepe Mahallesi Hazine, Hilmi Yavuz, Atatürk, Nur Çıkmazı, Kavacık Mahallesi Uygur, Yavuz, Sim, Sinem, Sırça Saray, Yıldız, Günaçtı, Hazine, Hilmi Yavuz, Belen Çıkmazı, Bülbül, Dik Çıkmazı, Doğan, İlk, Alper, Gülgün, Kayabey, Lodos, Mahmureler, Mahur, Özgümüş, Pembe Hanım, Nüve, Örf, Orhun, Poyraz Çıkmazı, Şarklı, Saymazlar sokakları, 09.00-17.00’de, Elmalı Mahallesi Keser, Mehmet Akif Ersoy, Muhtar İlyas Çıkmazı, Saka, Şafak Çıkmazı, Kanlıca Mahallesi Selbastı, Hacı Muhittin, Fıstıklı Yokuşu, Akçer Çıkmazı, Kanlıca Çeşmesi Çıkmazı elektrik alamayacak.
Çekmeköy’de 11.00-15.00’te, Mimar Sinan Mahallesi Yeşil Kayalar sokakları,
Kadıköy’de 09.00-12.00’de, Fenerbahçe Mahallesi Bağdat, Mısra, Mahur, Bozkır, Mehmet Şengün, Hasan Ali, Yücel, Kıraç sokakları, Göztepe Mahallesi Bağdat, Tuğrul, Gülden, Tepegöz sokakları, Kartal’da 09.00-13.00’te, Gümüşpınar Mahallesi Mürver, Fesleğen, İğde Ağacı, Mor Sümbül, Yıldız Çiçeği, İncir Ağacı, Acısu, Akduman, Nisa, Ilıca, Hanımeli, Yadigar, Emirhan, Aslan sokakları, Yakacık Yeni Mahallesi Mühürdar, Selma Akay, Veysel, Şan, Yalı, Demirkapı, Seven, Pelit, Balamir, Nis, Şahlan, Akdut, Ezel sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacak.
Maltepe’de 09.00-13.00’te, Çınar Mahallesi Cumhuriyet, Can, Adnan Kahveci, Rezzan Has, Tahsinbey, Gül Çıkmazı, Cumhuriyet, Karanfil, Cihat Saran, Itır Çıkmazı, Site, Ekrembey, Tan, Tuğçe, Şafak sokakları, Küçükyalı Mahallesi Süreyyapaşa, Dalyan, Bağdat, Birsen, Turgut Özal, Cami, Turgut Reis, Barbaros Hayrettin, Ahmet Kutsi Tecer, Oya, Aziz Bey, Mine, Cumhuriyet sokakları, 14.00-18.00’de, Küçükyalı Mahallesi Yüce Sokağı’nda elektrik kesintisi yapılacak.
Sancaktepe’de 09.00-12.00’de, Emek Mahallesi Fatih, Kardeş, Kayalar, Sütlüce, Zekibey, Hayati, Onur, Sevim, Mehmet Akif Ersoy sokakları, 09.00-14.00’te, Osmangazi Mahallesi Agasar, Akkurt, Semerkant sokakları, 15.00-18.00’de, Osmangazi Mahallesi Müstesna, Sancaklı, Yakup, Talih, Şenlik, Mesut, Sağlam, Canlı, Çalıkuşu, Saydam, Açangül, Şölen sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacak.