İstanbul’un 11 ilçesinde elektrik kesintisi

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'nin (BEDAŞ), Avrupa Yakası'nda planlı yatırım, bakım ve onarım çalışması nedeniyle 16 Ağustos Salı günü 11 ilçede elektrik kesintisi yapılacak.

BEDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Küçükçekmece'de Kanarya Mahallesi, Divriği Kuşu Sokak, Balıkçın Caddesi, Sülün Caddesi, Martı Sokak, İspinoz Sokak, Dere Kuşu Sokak, Penguen Sokak, Gökkuşu Sokak, Piliç Sokak, Çoban Aldatan Sokak, Akbaba Sokak, 1511. Sokak, Tavus Kuşu Caddesi, Turna Caddesi ve civarında 08.00-19.30'da; Avcılar'da Tahtakale Mahallesi, Hicret Sokak ve civarında 08.00-18.00'de kesinti olacak.

Bağcılar'da Demirkapı Mahallesi, Akgül Sokak, Mert Sokak, Tercan Sokak, Önder Sokak, Fatih Mahallesi, Keban Sokak, Kerem Sokak, İlkay Sokak, Hançer Sokak ve civarına 09.00-17.00'da; Başakşehir'de Şahintepe Mahallesi, Yılmaz Sokak, Zile Sokak ve civarına 09.00-18.00'de, Başak Mahallesi ve Tunalı Caddesi ve civarına 09.00-13.00'da elektrik verilemeyecek.

Bayrampaşa'da Terazidere Mahallesi, Esenler Caddesi, Elmas Sokak, Yaşar Doğu Sokak, 60. Yıl Caddesi, Sinan Sokak ve civarında 09.00-12.00'de; Terazidere Mahallesi, Kar Sokak, Ada Sokak, Uygur Caddesi, Esenler Caddesi, Göl Sokak, İlker Sokak, Sümer Sokak, Vatan Mahallesi, Emek Sokak, Söğüt Sokak, Kar Sokak ve civarında 13.00-16.00'da kesinti yapılacak.

Fatih'te Tahtakale Mahallesi, Vasıf Çınar Caddesi, Tomruk Sokak, Tahtakale Caddesi, Tomruk Çıkmazı ve civarına 09.00-15.00'te; Sarıyer'de Gümüşdere Mahallesi, Kısırkaya Mahallesi ve civarına 09.00-19.00'da; Güngören'de Mareşal Çakmak Mahallesi, Koca Yusuf Sokak ve civarına 09.00-18.00'da; Esenler'de Tuna Mahallesi, 676. Sokak ve civarına 09.00-16.00'da elektrik verilemeyecek.

Eyüp'te Göktürk Merkez Mahallesi, Harmanlar Caddesi, Menba Sokak, Hilal Sokak ve civarında 09.30-12.00'da; Zeytinburnu'nda Beştelsiz Mahallesi, 114 Sokak, 114/1 Sokak, 121 Sokak, 122 Sokak, 123 Sokak, 124 Sokak, 75/11 Sokak, 75/2 Sokak, 75/9 Sokak, Çırpıcı Mahallesi, 75/10 Sokak, Modabağ 1 Sokak, Modabağ 2 Sokak, Modabağ 3 Sokak, Modabağ 4 Sokak, Modabağ 5 Sokak, Modabağ 6 Sokak, Modabağ 7 Sokak, Modabağ 8 Sokak, Modabağ Sokak ve civarında 10.00-12.00'de kesinti olacak.