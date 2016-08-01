İstanbul’un 11 ilçesinde elektrik kesintisi

İstanbul’da Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar'ın bazı mahallelerine, yarın elektrik verilemeyecek.

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Ataşehir'de 09.00 ile 17.00 arasında Ferhatpaşa Mahallesi 10, 9, 8 ve 13. sokaklarda elektrik kesintisi yapılacak.

Beykoz'da 09.00 ile 16.00 arasında Merkez Mahallesi Hünkargördü, Hünkartepe, Dicle, Mutlular sokaklar, çekmeköy'de 10.00 ile 16.00 arasında Sırapınar Mahallesi Zorlu, Eğriçınar, Taşlı Armut, Kızbayırı, Köyiçi sokaklar, Kadıköy'de 09.00 ile 12.00 arasında Erenköy Mahallesi Gülbahçe, Yesari Asımarsoy, Şemsettin Günaltay, Ali Arslan, Nergis Çıkmazı, Alacalı Çıkmazı, Hatboyu, Erenköy İstasyon, Tellikavak, Çelebi, Kamiller, Çoban Yıldızı, Bengi, 19 Mayıs Mahallesi Şemsettin Günaltay ve Sultan sokaklar elektrik alamayacak.

Kartal'da 09.00 ile 11.00 arasında Orhantepe Mahallesi Kampyolu, Nergis, Nilüfer, Ihlamur, Banu, Ceylin ve Turgut Özal sokaklarda, 09.00 ile 14.00 arasında Hürriyet Mahallesi İşçimenler sokakta, Maltepe'de 09.00 ile 11.00 arasında Gezi Yolu, Güzelbahçe, Palmiye, Nergis, Şehit Semih Balaban, Bahar, Şakayık, Ayna sokaklarda, 09.00 ile 17.00 arasında Gülsuyu Mahallesi Martı, Martı Çıkmazı, Demirkurt, çiçek Çıkmazı, Fevzi Çakmak, Arı, Kelebek, Sarmaşık, Zümrütevler Mahallesi Karayemiş sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacak.

Pendik'te 09.00 ile 11.00 arasında Batı Mahallesi Erol Kaya ve Yunus sokaklara, Güzelyalı Mahallesi Yalçın, Erdil ve Seher Yeli sokaklara, 09.00 ile 14.00 arasında Sanayi Mahallesi Çetin sokağa, 09.00 ile 18.00 arasında Göçbeyli Mahallesi Kardelen sokağa, 10.00-14.00 arasında Çamlık Mahallesi Selçuklu Sokak, Sülüntepe Mahallesi Boğaç, Medine, Enginar, Göktepe, Mevlana, Nasip ve Sedef sokaklara, Şeyhli Mahallesi Görkemli, Mevlana, Alem, Asap, Molla Gürani,Yeni Ay ve Araf sokaklara, 15.00 ile 18.00 arasında Ramazanoğlu Mahallesi Lale sokağa elektrik verilemeyecek.

Sancaktepe'de 09.00 ile 18.00 arasında Meclis Mahallesi Taner, Ören, Şener, Caner, Cemal Gürsel ve Turan sokaklarda, 10.00 ile 18.00 arasında Eyüp Sultan Mahallesi Gümüş, Ötüken, Müminler, Sefa, Aktuna, Ulubatlı HASAN, Kızılay, Mehmet Akif, Camili, Cihad, İmam Rabbani, Eyüp Sultan ve Merdiven sokaklarda, Tuzla'da 09.00 ile 12.00 arasında Aydınlı Mahallesi Hacetderesi, Öztuna ve Ferzan sokaklarda, 13.00 ile 14.00 arasında İstasyon Mahallesi Ilıca, Bostan, Efsane, Dilek, Alpay, Sevenler, Taşkın, Hakim, Gönen, Vatan, Şehitler, İstasyon, Hacıoğlu ve Ceyhun sokaklarda, 14.00 ile 18.00 arasında Yayla Mahallesi Sanat sokakta elektrik kesintisi yapılacak.

Ümraniye'de 08.00 ile 16.00 arasında Tantavi Mahallesi Halide Edip Adıvar, Yol, Ela ve Estergon sokaklara, 08.00 ile 17.00 arasında Tantavi Mahallesi Köroğlu, Menteşoğlu, Sipahioğlu, Tantavi, Sıla, Yenişen, Ahmet Yesevi ve Bosna sokaklara, 09.00 ile 12.00 arasında Adem Yavuz Mahallesi Kalyon, Koçyiğit, Mimar Sinan, Şemsettin Sami, Battalgazi ve Alemdağ sokaklara, 09.00 ile 17.00 arasında Altınşehir Mahallesi Kumru, Kelebek, Kiremit, Beka ve Menderes sokaklara, 09.00 ile 18.00 arasında Atatürk Mahallesi Fidan Sokak, Namık Kemal Mahallesi Deniz, Çakmak Mahallesi Selvi Sokak, Yukarı Dudullu Mahallesi İnan, Sevinç, Divan, Aşağı Dudullu Mahallesi Çamlıca, Şener, Güldane, Çiftçi, Ihlamurkuyu Mahallesi Ümit, Adem Yavuz Mahallesi Mahinur, Eray, Hakan, Serap, Yavuz Selim, Bozkır, Menekşe ve Nilay sokaklara, Üsküdar'da 10.00 ile 15.00 arasında Beylerbeyi Mahallesi İskele sokak ve burhaniye Mahallesi Enveriye sokağa enerji verilemeyecek.