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İstanbul’un 11 ilçesinde elektrik kesintisi

14 Haziran günü elektrik kesintisi yaşanacak

11 Haziran 2016 23:58

Adalar, Ataşehir, Çekmeköy, Kadıköy, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Tuzla ve Ümraniye'nin bazı mahallelerine 14 Haziran'da elektrik verilemeyecek.

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre;

Adalar'da 11.00-14.00'te, Büyükada Maden Mahallesi Çınar Sokak, Kınalıada Mahallesi Şefik Can, Açiçeği, Şükrü Gülesin, Külhan, Kılınç Tefrikiye, Ufuk, Şevkiye, İsmail Paşa, Şükrü Gülesin, Sahilhaneler, İskele, Şevkiye, Acıağaç, Alsancak, Mezarlık, Çandarlı, Akgünlük, Korkut, Narçiçeği, Serap, Çınarlıköşk, Bahçeli, Külhan, Kılınç, Manastır, İnci sokakları elektrik alamayacak.

Ataşehir'de 09.00-12.00'de, Kayışdağı Mahallesi Ağaçlı, Hülya, Güler, Neriman, Pembe Gül, Uslu, Rumeli, Ayaz, Dilaver, Gül sokaklarında,

Çekemeköy'de 11.00-16.00'da, Mimar Sinan Mahallesi Nilüfer, Orhangazi, Yavuz Selim, Kıvanç sokaklarında, 12.00-18.00'de, Merkez Mahallesi Vahdet, Alparslan Çıkmazı, Çisem, Beyzade Çıkmazı, Gönül sokaklarında,

Kadıköy'de 04.00-05.00'te, Koşuyolu Mahallesi Dr. Eyüp Aksoy Sokak,

Maltepe'de 10.00-11.00'de, Girne Mahallesi Doğuşkent Sokak'ta elektrik kesintisi yapılacak.

Pendik'te 10.00-13.00'te, Sülüntepe Mahallesi Tenvir Sokak, Şeyhli Mahallesi Bektaşi Sokak, 14.00-18.00'de, Sülüntepe Mahallesi Fuzuli, Nasip ve Sedef sokaklarında,

Sancaktepe'de 12.00-13.00'te, Meclis Mahallesi Semih Sancar, Sarıtaş, Doğan, Duman, Ankara, İlknur, Şehnaz, Demet, Atayolu sokaklarında,

Sultanbeyli'de 09.00-12.00'de, Mimar Sinan Mahallesi Kıztaşı, Piri Reis, Refika, Itri sokaklarında,12.00-17.00'de, Mimar Sinan Mahallesi Spor Yolu, Asya, Hikmetyar, Aziz, Çetinkaya, Yenice, Okumuş sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacak.

Tuzla'da 14.00-16.00'da, Akfırat Mahallesi Azimli Sokak, Tepeören Mahallesi Tepeören Yolu, Dereboyu, Çağlagül, Tevfik, Gezgin, Mehmetcik, Medeniyet, Süleymaniye, İstanbul Park, Kirazlı, Tepeviran, Meydan, Gülsevim, Millet, Derin, Azimli, Berfin, Merkez, Devran, Ülkü sokaklarına,

Ümraniye'de 09.00-12.00'de, Yukarı Dudullu Mahallesi Çavuşoğlu, Rana, Aslı ve Emre sokaklarına elektrik verilemeyecek.

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