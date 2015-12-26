İstanbul'un 11 ilçesinde elektrik kesintisi

İstanbul'un 11 ilçesinde 29 Aralık Salı ve 30 Aralık Çarşamba günü elektrik kesintisi uygulanacak.

BEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre elektrik kesintisi yapılacak ilçeler şöyle:

29 Aralık Salı

Beşiktaş; Levent Mahallesi Hacı Adil Caddesi,Çayı Çimen Sokakları,Levent Vakıfbank Genel Müdürlüğü ve civarı. Levent Mahallesi Levent,Büyükdere,Talatpaşa Caddeleri,Cömert,Çayır Çimen Sokakları,Kanyın AVM Sapağı ve civarı. Levent Mahallesi Büyükdere Caddesi,Palmali Emlak Geliştirme Otelcilik ve civarı.

Fatih; Hırka-ı Şerif Mahallesinin;Keçeciler Caddesi,Türkmen Çıkmazı,Nikah,Keçeci Çeşmesi,Arap Emini Köprüsü,Öztan Sokakları ve civarı.

Bağcılar; Bağlar Mahallesinin;Mimarsinan Caddesi,Mercan,Şehit Hasan Uzun Sokakları ve civarı.

Sarıyer; Rumeli Hisarı Mahallesinin;Türkan Şoray,Cami,Karanfil,Okul Altı,Sevgi,Selvi,Aslı Çıkmazı, Gül, 6.Sokakları ve civarı.

Bahçelievler; Cumhuriyet Mahallesi Mudanya, Kartal, Karakartal, Keklik, Ulugazi, Ferahlar, Atmaca, Ay,Kula,Sefa,Bülbül,Urban,Mesut,Yıldız,Beyzade,Doğan,Füze,Sezgin,Özlem,Tulin Sokakları ve civarı

Cumhuriyet Mahallesi Mimarsinan Caddesi, Mercan,Yeşilırmak,Gümüşlük,Özçelik,Hürriyet,Hacı Ali,Afşin,Mehmetçik,Kamer,Ata Sokakları ve civarı. Şirinevler Mahallesi Mareşal Çakmak,Mehmet Akif Caddeleri,İncesu,Nil,Mahmutbey 3,4,5 Sokakları ve civarı. Mahmutbey Mahallesi 18.Yol,19.Yol,20.Yol,21.Yol,22.Yol,23.Yol,A Yolu,B Yolu ve civarı.

Silivri; Gazitepe Mahallesinin;Fabrikalar,Kadıköy Caddeleri ve civarı

Zeytinburnu; Maltepe Mahallesi Ali Bahçeli Litros Yolu,Litros Yolu,Yol Sokakları ve Dore Kumaş Fabrikası ve civarı

Eyüp; Nişanca Mahallesi Münzevi Kışla Caddesi,Rıza Uzun,Ardıç,Kışla,Kayın Sokakları ve civarı

Esenler; Çifte Havuzlar Mahallesi Çifte Havuzlar,Koca Yusuf,Sarıgöl Caddeleri, Esen,Sebil, Cesur, Kaan, Osmanlı,Karlı,Han,Kıvanç Sokakları,Atatürk İlköğretim Okulları ve civarı. Davutpaşa Mahallesi Davutpaşa Caddesi,Yıldız Teknik Üniversitesi ve civarı.

30 Aralık

Sarıyer; PTT Evleri Mahallesi,Çayırbaşı Bahçeköy Yolu Life Park (Mehmet Akif Ersoy Parkı) ve civarı.

Silivri; Ortaköy,Beyciler Mahallelerinin;Doğanbayırı,Düzen Sokakları,Su Kuyuları mevkii ve civarı. Fatih Sultan Mehmet Mahallesi,Balta Limanı İski Tesisleri ve civarı

Bağcılar; Mahmutbey Mahallesinin;15.Yol,16.Yol,17.Yol,18.Yol,A Yolu,B Yolu ve civarı.

Kağıthane; Gürsel Mahallesinin;28 Nisan,Nurtaç

Caddeleri, Yadigar, Erzincan, Kumlu,Özoğul,Akçay,Yalın,Alaybey,Işıklı Sokakları ve civarı

Beşiktaş; Konaklar Mahallesinin;Meşeli,Akasyalı,Söğüt,Bahar,Ihlamur,İhsan Hilmi Alantar,Şebboy,Faruk Nafız Çamlıbel,Akağaç Sokakları ve civarı. Konaklar Mahallesinin;Akçam,Büyükdere Caddeleri, Bahar, Akasyalı, Çınar, Selvili, Meşeli,Muhtar Oya Çolpan Akyüz,Güneş,Ihlamur Sokakları ve civarı. Levent Mahallesinin;Hacı Adil,Çamlık Caddeleri,Cömert,Profösör Ahmet Kemal Aru,Yeşil Çimen,Karanfil Aralığı,Asma,Rezene,Palmiye,Çayır Çimen,Hanımeli,Sarmaşık,Manolyalı,Karanfil Sokakları ve civarı.

Esenler; Nine Hatun Mahallesinin;Pasinler Caddesi,154,155,156,157,158,160,161 Sokakları ve civarı. Mimar Sinan,Davutpaşa Mahallelerinin;Atatürk,Semerkant,Niğbolu Caddeleri,56,57,58,59,60,64,55,5753,93,67 Sokakları ve civarı.

Çatalca; Ovayenice,Hürriyet Mahallelerinin;Karayol Caddesi,Menekşe Sokak,Doğa Çiftlik Evleri ve civarı

Fatih; Atik Ali Mahallesinin;Fevzipaşa Caddesi,Cebeci Süleyman,Müezzin,Ekşi Altay,Yedi Emirler,Yusuf Ziyapaşa,Mevkufatçi Sokakları ve civarı

Güngören; Gençosman Mahallesinin;Koray,Topçu,Atakan,Alemdar,Acar,Atalay Sokakları,Filiz Ambalaj ve civarı