İstanbul'un 11 ilçesi elektriksiz kalacak

İstanbul'da Adalar, Ataşehir, Beykoz, Kadıköy, Kartal, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Ümraniye ve Üsküdar'ın bazı mahallelerine 25 Mayıs'ta elektrik verilemeyecek



İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre,



Adalar'da 10.00-13.00'te, Büyükada, Maden Mahallesi Fethi Ahmet Paşa, Yaşar Yokuşu, Sedef Yokuşu, Şair Hüseyin Siret, Orkide, Gonca, Manolya, Zakkum, Papatya, Şehsuvar Menemenlioğlu, Re'yan Şehsuvaroğlu, Söğüt, Füsun Yokuşu, Ataşehir'de 09.00-12.00'de, Atatürk Mahallesi Çitlenbik, Kardelen, Turgut Özal, Fırat, Gülnihal, İlbey, Ölmez, Şengün, Gülay, Girne, Sülün, Sütçü İmam, Namık Kemalbey, Nasuhbey Çıkmazı, Fatih Sultan Mehmet, Mustafa Kemal, Ortanca, Fazılpaşa, Erzincan, Şeref, Ali Kuşçu, Doğa, Ekincioğlu, Dudullu, Vatan, Kamilbey, Alemdaroğlu, Borsa, Ali Emiri, Beşikçi ve Eylül sokakları elektrik alamayacak.

Beykoz'da 09.00-12.00'de, Çubuklu Mahallesi Yavuz Sultan Selim, Tugay, Bayrak sokakları, Kavacık Mahallesi Yaya Beyi, Fatih Sultan Mehmet, Özbek sokakları, Örnekköy Mahallesi Şirindere, Tahtaköprü sokakları, Rüzgarlıbahçe Mahallesi Şehit Aziz Çelik Sokağı, 09.00-17.00'de, Kanlıca Mahallesi Hacı Muhittin Sokağı, Yeni Mahalle Bent, Ezgi, Arkadaş ve Kardeşler sokaklarına elektrik verilemeyecek.

Kadıköy'de 09.00-12.00'de, Bostancı Mahallesi Prof. Ali Nihat Tarlan, Tariki Has, Kahraman, Yeşim, Mor Salkım, Mehmet Şevki Paşa, Akasya sokakları, Kozyatağı Mahallesi Şebnem Sokağı, Feneryolu Mahallesi Bahçeler, Eyüppaşa sokakları,

Kartal'da 09.00-12.00'de, Çarşı Mahallesi Kartal, Meşecik, Özkonak, Atalay, Temmuz, Vezir Çeşme, Tekebayırı, Kar Çıkmazı, Hasan Efendi, Talebe, Değerli, Alemdar, Hacı Kahya, Tabiat, Akasya Ağacı, Gökdemir sokakları, Hürriyet Mahallesi Ayazma Sokağı, Yakacık Yeni Mahallesi Samandıra, Veli Dayı, Hacı Kahya, Gökdemir, Harmanlık, Demirkapı, Polat, Acı Yonca, Seven, Zenbil, Mühürdar, Akduk sokakları, Kordonboyu Mahallesi Olgun, Merve, Narlıbahçe, Akdeniz, Nazende, Lalezar, Yalıboyu, Dilara, Emanet, Işıldar, Şahane, Tekel, Meltem, Zambak, Sera, Efendi sokakları, Petroliş Mahallesi Beyazköşk, Şehit Cengiz Aktaş sokaklarında elektrik kesintisi yapılacak.

Pendik'te 09.00-12.00'de, Ahmet Yesevi Mahallesi Gökbakır, Gökneli, Hürriyet, İçel, Tekmil, İrade, Yazıcı, Yeşilyurt, Yıldıztepe, Yorulmaz, Yüce, Susamlı, Sultanahmet, Fasikül, Rızalı, Akçakent, Gülhane, Kıyak, Beka, Ayna, Emirgan, Yardımeli, Ozan, Tacik, Sırma, Müdafa, Ayyüzlü, Uzun, Yenidünya sokakları, Esenyalı Mahallesi, Fatih Mahallesi Ayyüzlü, Ümit, Akçakent, Oyun, Alıç, Ay Işığı, Berrak, Devrim sokakları, Ahmet Yesevi Mahallesi Gönüllü, Hürriyet, Kanlıca, Vakfiye, Damla, Duman, Ilıca, Karataş, Gülhane, Güzide, Sima, Sohbet, Şenkaya, Türk, Işıklı, Yeşilova, Yol, Sipahi, Suadiye, Zevat, Zuhur, İmamı Azam, Gurbet, Eser, Ömer Muhtar, Kamber, Yeşilova, Nezih, Meltem, Fatiha, Arzu, İltifat, Dekar, Mihenk, Vazif, Eslem, sokakları, Orhangazi Mahallesi Sefer Efendi Sokağı, 09.00-15.00'te, Kurtköy Mahallesi Meşveret, Oran, Ankara, Azade, Prestij, Hisarcık, Kanarya, Orhanlı, İmza sokakları, 10.00-13.00'te, Kurtköy Mahallesi Hızır Reis Sokağı, Ramazanoğlu Mahallesi Ensar Sokağı, Şeyhli Mahallesi Sine, Ankara, Parseller, Atatürk sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacak.

Sancaktepe'de 09.00-17.00'de, Abdurrahmangazi Mahallesi Parlak, Atayolu, Yücel, Ömer, Nihavent sokakları, Sultanbeyli'de 09.00-12.30'da, Turgut Reis Mahallesi Bağlık, Demokrasi, Demirsoy, Fatih, Huzur, Kümbet, Yeniyol, Çamlık, Özdemir, Güven, Sema, Sevinç, Süleyman Gazi, Cinnah, Feshane, Nur sokakları, Mehmet Akif Mahallesi Sanayi, Burcu, Cahar Dudayev, Atatürk, Fatih, Güneş, Ziya Ülhak, Gün, Şanlıurfa, Miraç, Cenk, Sarıyer, Serçe, Özel, Hekimler, Keşan, ve Erdoğan sokakları, Şile'de 09.00-12.00'de, Kumbaba Mahallesi Kahraman, Kocakoru, Kumbaba, Merve, İpek Çiçeği, 7 Ekim, Erecan Deresi, Meltem, Piri Reis, Ladin, Firuze, Başak, Yazgülü, Kartopu, Palmiye sokakları elektrik alamayacak.

Ümraniye'de 09.00-12.00'de, Atatürk Mahallesi Alemdağ Sokağı, İnkılap Mahallesi, Çakmak Mahallesi, İstiklal Mahallesi Uygar Sokağı, Aşağı Dudullu Mahallesi Cami Sokağı, Armağan Evler Mahallesi Başak ve Elif sokakları, Cemil Meriç Mahallesi Güven Sokağı, Saray Mahallesi Naya, Ömer Faik Atakan, Sanayi, Siteyolu, Toya sokakları, Tepeüstü Mahallesi Hayırlı Sokağı, Çamlık Mahallesi Zengin, Zerrin, İkbal, Şenol Güneş sokakları, Tatlısu Mahallesi Server, Şeyma, Elalmış, Şehit Burak Kurtuluş sokakları, Saray Mahallesi Naya, Toya, Üntel sokakları, Namık Kemal Mahallesi Savaş Sokağı, 09.00-15.00'te, Atatürk Mahallesi Nefis, Sütçü İmam, Ahmet Mert sokakları, Namık Kemal Mahallesi Çağlayan, Çayır, Orta, Tek Selvi , Santral, Sütçü İmam sokaklarına elektrik verilemeyecek.

Üsküdar'da 09.00-10.00'da, Altunizade Mahallesi Kalfa Çeşmesi Sokağı, Barbaros Mahallesi Çamlık, Gülbeste Çıkmazı, Tophanelioğlu sokakları, 10.15-12.00'da, Altunizade Mahallesi Ord. Prof. Fahrettin Kerim Gökay, Okul, Pasinler, Aziziye, Yaylalı, Dadaşlar, Okul, Palandöken sokaklarında elektrik kesintisi yapılacak.