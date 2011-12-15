



T24- 2012 Avrupa Spor Başkentliği'ne seçilen İstanbul'un spor tarihi kitaplaştırıldı. 'İstanbul'un 100 Spor Kulübü' isimli kitapta, golf ve futbol başta olmak üzere atıcılık, güreş ve okçulukla ilgili ilginç bilgiler yer alıyor. Avrupa'nın en eski dördüncü golf kulübü olan "Constantinapole Golf Club'' 1895'te kurulmuş.









Zaman'ın haberine göre, Avrupa'nın en eski dördüncü golf kulübü 1895'te İstanbul'da kurulmuş. 12 çukurlu olarak Okmeydanı civarında açılan "Constantinapole Golf Club" 1911 yılında adını 'Bosphorus Golf Club' olarak değiştirmiş. Bebek civarında 9 çukurlu olarak faaliyetini sürdüren bu yeni kulüp de 1920'ye kadar varlığını korumuş. Golfün yanı sıra okçuluk ve güreş tekkelerinin çalışma yöntemleri günümüzde bile geçerliliğini koruyacak kadar ileri ve modern düzeydeymiş.





2012 Avrupa Spor Başkentliği'ne seçilen İstanbul'un 100 spor kulübünün tarihçesini gazeteci Hacı Hasdemir tarafından kitaplaştırıldı. İstanbul Kültür AŞ tarafından hazırlanan "İstanbul'un 100 Spor Kulübü'' adlı kitapta golf ve futbolun yanı sıra atıcılık, okçuluk, güreşle ilgili bilgiler yer alıyor.





İstanbul'da golfün ilk defa hangi tarihte oynandığı kesin olarak bilinmiyor. Ancak bu oyunu kentte ilk kez oynayan kişinin İskoçyalı bir işadamı olan babası tarafından İstanbul'daki St.Andrews Lisesi'ne eğitim görmesi için gönderilen Ernest Thompson olduğu biliniyor. Thompson, bu oyunu İstanbul'daki birkaç arkadaşına öğreterek kısa sürede oyuncu sayısının artmasını sağlamış.





Beyoğlu'na yakın tepelerdeki otlaklarda çok zor şartlarda oynanmaya başlanan golf, 1. Dünya Savaşı öncesinde İstanbul'da hiç de elverişli olmayan alanlarda yapılıyormuş. Dönemin padişahları tarafından özel olarak desteklenen okçuluğun gelişimi amacıyla İstanbul'un fethedilmesinin ardından, bugünkü "Okmeydanı'' semti bir fermanla resmen okçuluk için ayrılmış. O dönem kurulan ve ismine "Okçuluk Tekkesi'' ismi verilen kuruluşların, bugünkü spor kulüplerinden pek bir farkı bulunmuyor.



