İstanbul'un 10 ilçesinde elektrik kesintisi

İstanbul'un 10 ilçesinde 16 Nisan Cumartesi ve 17 Nisan Pazar günü elektrik kesintisi yapılacak. Arnavutköy, Şişli, Beşiktaş, Esenyurt, Başakşehir, Bağcılar, Eyüp, Sarıyer, Avcılar ve Bayrampaşa ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.

BEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, Şişli'de, 16 Nisan Cumartesi saat 23.00'ten 17 Nisan Pazar günü saat 07.00'ye kadar Esentepe Mahallesi Büyükdere ve İrfan Baştuğ Paşa caddeleriyle Müşir İsmail Hakkı, Tevfik Erdönmez, Rıdvan Koral, Müşir Abdullah, Cemil Cahit Toydemir, İzzettin Çalışlar, Mehmet Ali Ülgen, Muzaffer Tuğsavun, Muzaffer Göksevin, Fazıl Bilge, Müselles sokaklarına elektrik verilmeyecek. Aynı saatlerde Beşiktaş'ta Barbaros Bulvarı Yener ve Firuze sokaklar da elektrik alamayacak.

Arnavutköy'de, 17 Nisan Pazar günü, 00.01-05.00 saatleri arasında Hadımköy Hastane Mahallesi İstanbul Caddesi'ne, 04.00-19.00 saatleri arasında ise Mehmet Akif Ersoy ve Org. Nurettin Baransel caddelerine elektrik verilmeyecek.

Şişli'de 02.00- 06.00 saatleri arasında Mecidiyeköy, 19 Mayıs, Fulya, Cumhuriyet, Bozkurt, Ergenekon, Esentepe, Halide Edip Adıvar, Halaskargazi, Harbiye, Meşrutiyet, Merkez Mahallerinde, 09:00-20:00 saatleri arasında ise Ayazağa Mahallesi Cendere ve Kemerburgaz caddeleriyle Çakırlar Sokak'ta, 09.00-19.00 saatleri arasında da Maslak Mahallesi'nde kesinti yapılacak.

Beşiktaş'ta 02.00-06.00 saatleri arasında, Gayrettepe, Levent, Dikilitaş, Nisbetiye Mahalleriyle Aytar ve Nisbetiye caddeleri, Barbaros Bulvarı, Bilgin, Fecri Ebcioğlu, Engin Sitesi Yolu, Peker ve Yücel Sokak elektrik alamayacak.

Esenyurt'ta 08.00-19.00 saatleri arasında Mehterçeşme Mahallesi 1965 Sokak, Talatpaşa Mahallesi 1042 Sokak, Örnek Mahallesi 1552 ve 1553 Sokak, İnönü Mahallesi Mandıra Caddesi'ne, 09.00-18.00 saatleri arasında ise Incirtepe Mahallesi Aşık Mahzuni ve Orhan Veli caddelerine elektrik verilemeyecek.

Başakşehir'de 08.00-19.00 saatleri arasında Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi Çamaltı Sokak'ta kesinti uygulanacak.

Bağcılar'da 08.00-18.00 saatleri arasında, Mahmutbey Mahallesi 27. Yol, 28. Yol, 14. Yol ve 13. Yol sokaklarına, 09.00-12.00 saatleri arasında Barbaros Mahallesi, 7/1, 7/2, 7, 6, 8/5d, 8/5, 9/1, 9/2, 8. sokakları ile Mahmutbey Caddesine elektrik verilmeyecek. Ayrıca, 13.00-16.00 saatleri arasında Barbaros Mahallesi 6/3, 6, 5, 2, 6/1, 6/1b, 6/2, 6/1a, 6/1c, 3, 1/2, 6/1g, 4, 6/1d, 6/1h, 6/5, 6/1e sokakları ile Kazımkarabekir Mahallesi 8/2, 8/1, 1/3, 1/5 ve 1/6. sokakları elektrik alamayacak.

Eyüp'te 09.00-20.00 saatleri arasında Mimar Sinan Mahallesi Cendere Yolu Sokak, Eski Kemerburgaz Yolu Caddesi'nde kesinti yapılacak.

Bayrampaşa'da 09:00-18:00 saatleri arasında Terazidere Mahallesi'ne bağlı Sinan Sokak elektrik alamayacak.

Avcılar'da 09:00-12:00 saatleri arasında Firuzköy Bulvarı ile Devrim Sokak'ta elektrik kesintisi uygulanacak.

Sarıyer'de 09:00-19:00 saatleri arasında Derbent Mahallesi'ne elektrik verilemeyecek.