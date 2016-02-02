İstanbul’un 10 ilçesinde elektrik kesintisi

Avrupa yakasında Sarıyer, Küçükçekmece, Zeytinburnu, Esenler, Silivri, Fatih, Beşiktaş, Güngören, Şişli ve Bakırköy'de 5 Şubat Cuma günü elektrikler kesilecek.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş'den (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre elektrik kesintisi yapılacak yerler şöyle:

Sarıyer; 09.00 - 16.00 saatleri arası Kısırkaya Köyü, Gümüşdere Köyü, Çiftalan Köyü ve civarı.

Sarıyer; 09.00 - 19.00 Zekeriyaköy Mahallesi'nin;, Uskumruköy, Garanti Koza Evleri ve civarı.

Küçükçekmece; 06.00 - 18.00 saatleri arası, Cennet Mahallesi'nin Alparslan Caddesi, Zafer, Taşdelen, Deniz sokakları ve civarı.

Zeytinburnu; 09.00 - 15.00 saatleri arası Telsiz, Beş Telsiz mahallelerinin, 76,85/4,85,85/2,85/3,85/3B,85/7,85/8,85/9,85/5,85/10,85/11,85/12,94/4,94/5,85/4A,Tomrucuk,Kaktüs,101 Sokakları ve civarı.

Esenler; 09.00 - 12.00 saatleri arası Nine Hatun, Menderes mahallelerinin İnönü, Mercan caddeleri, 160, 165, 166, 167, 168, 322, 350, 358, 359 sokakları ve civarı.

Esenler; 13.00 - 16.00 saatleri arası Nine Hatun Mahallesi'nin Çinçindere, Seyit Onbaşı caddeleri, 145, 146, 148, 149, 150, 158, 159, 161, 151, 152, 173 sokakları ve civarı.

Küçükçekmece; 02.00 - 07.00 saatleri arası Atakent 1, 2, 3. Etap ikitelli, 4.Caddeleri ve civarı.

Silivri; 06.00 - 18.00 saatleri arası Alibey, Yeni mahallelerinin Albay Yunus Dirik, Müjdat Gürsu, Koru Caddeleri, Özkan Taşkın, Zahit Kaynar sokakları, Nurullah Baldöktü İlköğretim Okulu, Engelli ve Yaşlı Koordinasyon Merkezi

Fatih; 09.00 15.00 saatleri arası Akşemsettin Mahallesi'nin Halıcılar, Akdeniz, Balipaşa Caddeleri, Heveskar, Ocaklı, Şehit Teğmen Mehmet Sarper Arus, Zülali Çeşmesi, Cazip, Hemdem, Vatandaş, Öksüzler sokakları ve civarı.

Beşiktaş; 11.00 15.00 saatleri arası Dikilitaş Mahallesi'nin Hakkı Yeten Caddesi, Beşiktaş Fulya Tesisleri, Regus İstanbul İş Merkezi ve civarı.

Güngören; 09.00 18.00 saatleri arası Gençosman Mahallesi'nin Kışla, Yolcu, Meslek sokakları, Eşref Bitlis Mefkure Öğrenci Yurdu ve civarı.

Beşiktaş Şişli 08.20 11.00 saatleri arası Teşvikiye, Fulya mahallelerinin Hakkı Yeten Caddesi, Aşık Kerem, Aynalı Pembe, Yeşil Çimen Sokakları ve civarı.

Bakırköy; 09.00 15.00 saatleri arası Zuhuratbaba Mahallesi'nin Yüce Tarla, İncirli Caddeleri, Kubilay, Vankulu, Reneli, Muhtar, Asiller, Yeni İncirli Yolu, Sağlık, Zümrüt Evler, Tamburacı Osman, Bakır sokakları ve civarı.