İstanbul'un 39 ilçesinde 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması

İstanbul'da, 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması kapsamında denetim gerçekleştirildi.

Yeditepe Huzur Uygulaması-15, İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan koordinasyonunda, 39 ilçede saat 20.00'de başladı.

Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeli ile ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik, Mali Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık, Organize Suçlarla Mücadele ve Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra, özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri katıldı.

Uygulama kapsamında kara, hava ve deniz ulaşımının yapıldığı belirli noktalarda da denetlemeler gerçekleştirildi.

Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde, aranan kişiler, silah, bıçak ve uyuşturucu madde taşıyanlar üzerinde duruluyor.