İstanbul'u yağış vurdu; Kurbağalıdere taştı, Türk Telekom Arena'yı su bastı

İstanbul'da hafta sonu için yapılan uyarıların ardından beklenen yağış geldi. Yağmur nedeniyle Kurbağalıdere taştı, Beykoz - Riva yolundaki Soğuksu Viyadüğü’nü su bastı, yol trafiğe kapandı. İstanbul'un farklı noktalarında trafik durma noktasına geldi.

Kurbağalıdere taştı

Kadıköy’de Kurbağalıdere'nin taşması nedeniyle kurban pazarı sular altında kaldı. Satıcılar kurbanlıkları sulardan kurtarmak için yoğun çaba sarf ederken, sel suları E-5 Karayoluna kadar ulaştı.

Sular yükselmeye devam ettikçe panikleyen kurban satıcıları, hayvanlarını kurtarmak için birbirleriyle yarıştı. Duruma tepki gösteren kurban satıcıları, yetkililerden yardım istedi.

E-5 felç oldu

Kurbağalıdere'den taşan sular, E-5 Karayolu'na kadar ulaştı. Sular nedeniyle E-5'te trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Kadıköy istikametine seyreden sürücüler, tek şerit halinde ilerleyebildi.

İstanbul'da yolları su bastı

Anadolu Yakası'nda özellikle Kadıköy ve civarında, Avrupa Yakası'nda ise Gaziosmanpaşa ve Bayrampaşa'da zaman zaman etkili olan yağışlar, vatandaşlara trafikte zor anlar yaşattı.

Beykoz - Riva yolu da sağanak yağmur nedeniyle trafiğe kapandı. Yolda mahsur kalan araçların sürücüleri uzun süre yardım bekledi.

Türk Telekom Arena'yı su bastı

İstanbul'daki yoğun yağış nedeniyle Türk Telekom Arena Stadı'nın bir kısmını su bastı. Şu anda stadyumdaki asansörler ve yürüyen merdivenler çalışmıyor.

Türk Telekom Arena'da bu akşam saat 20.15'te Galatasaray-Mersin İdmanyurdu maçı oynanacak.

Ankara çevresinde kuvvetli yağışlara dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara radarından alınan son görüntüler ve yapılan değerlendirmelere göre; halen devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların il genelinde yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği açıkladı.

Saat 19 itibariyle İstanbul'daki trafik durumu